Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση για Φαν Ντρόνγκελεν στο Κορωπί

Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε τη Δευτέρα (20.07.2026) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρηση με την Πάκσι, η οποία θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Το πρόσωπο της ημέρας στο “Γ. Καλαφάτης” ήταν ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν. Το τελευταίο μετεγγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα, ακολουθώντας το αρχικό μέρος του ομαδικού προγράμματος. Στη συνέχεια, ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα, προκειμένου να ενταχθεί σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς.

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Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έριξε ιδιαίτερο βάρος στην τακτική και στην κυκλοφορία της μπάλας, δουλεύοντας πάνω στις λεπτομέρειες που θέλει να δει από τους ποδοσφαιριστές του στο παιχνίδι με τους Ούγγρους.

Η προπόνηση άρχισε με rondo και συνεχίστηκε με ασκήσεις ανάπτυξης, στις οποίες ζητούμενο ήταν η ταχύτητα στις μεταβιβάσεις, οι σωστές αποστάσεις και οι συνδυασμοί μεταξύ των γραμμών. Ακολούθησαν τακτική και τελειώματα φάσεων, ενώ το πρόγραμμα έκλεισε με παιχνίδι υψηλής έντασης σε περιορισμένο χώρο, με έμφαση στις γρήγορες αποφάσεις υπό πίεση και στη διατήρηση υψηλού αγωνιστικού ρυθμού.