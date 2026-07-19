Αθλητικά

Ισπανία – Αργεντινή: Δεν έκαναν ούτε τελική οι Αργεντινοί στο πρώτο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ 2026

Αρνητική ιστορία έγραψε η Αργεντινή στο πρώτο 45λεπτο του αγώνα με την Ισπανία
Ο Λιονέλ Μέσι
Ο Λιονέλ Μέσι στον τελικό του Μουντιάλ 2026 / REUTERS/Carlos Barria
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Η Αργεντινή και η Ισπανία “κακοποίησαν” το ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ της Αμερικής, με τους Αργεντινούς ειδικά να μένουν στο απόλυτο μηδέν.

Με την Ισπανία να παίρνει εξ αρχής την κατοχή της μπάλας και να προσπαθεί χωρίς ρίσκα να βρει ένα γκολ, η Αργεντινή έμεινε σε δευτερεύοντα ρόλο και δεν κατάφερε να “απειλήσει” ούτε στο ελάχιστο τους αντιπάλους της στο πρώτο ημίχρονο του Μουντιάλ.

Η στατιστική έγραψε έτσι μηδέν τελικές για την ομάδα του Λιονέλ Μέσι στα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης, την ώρα που η “ρόχα” είχε τουλάχιστον δύο τελικές στην εστία στο ίδιο διάστημα.

Η Αργεντινή έγινε έτσι μόλις η δεύτερη ομάδα στην ιστορία των τελικών, χωρίς τελική προσπάθεια, με την Γαλλία να είναι η πρώτη στον τελικο του Κατάρ, όπου στη συνέχεια όμως πέτυχε τρία γκολ.

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Αθλητικά
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