Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη «βόμβα» με Τσεντί Οσμάν

Μια μετεγγραφή που προκάλεσε αίσθηση, ολοκληρώθηκε και επίσημα. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τσεντί Οσμάν από τον Παναθηναϊκό.

Η μετεγγραφή του Τσέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ είναι πλέον γεγονός, με τον Τούρκο φόργουορντ να υπογράφει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας στο “δικέφαλο”. Ο παίκτης θα λάβει συνολικά 9 εκατομμύρια ευρώ σε αυτό το διάστημα, ενώ οι Θεσσαλονικείς κατέβαλαν 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό για να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη “βόμβα”.

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Ο Όσμαν θα παρουσιαστεί επίσημα σήμερα (20.07.2026, 18:30) μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ, σε εκδήλωση όπου θα δώσει το «παρών» και ο Τέλης Μυστακίδης. Με αυτή την κίνηση, ο “δικέφαλος” δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις του, ενόψει της νέας σεζόν.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την συμφωνία με τον αθλητή Τσέντι Όσμαν, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ μέχρι και τη σεζόν 2028-29».