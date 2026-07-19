Αθλητικά

Ισπανία – Αργεντινή: Η φάση με την αποβολή του Έντσο Φερνάντες που άφησε με 10 παίκτες τους Αργεντινούς στον τελικό του Μουντιάλ 2026

Με παίκτη λιγότερο στην παράταση η Αργεντινή
Έντσο Φερνάντες
Η στιγμή της αποβολής του Έντσο Φερνάντες / IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang
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Η Αργεντινή και η Ισπανία έδωσαν μεγάλη “μάχη” στον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής, με την “αλμπισελέστε” να μένει με 10 παίκτες λίγο πριν την παράταση, χάρη σε αποβολή του Έντσο Φερνάντες.

Με το σκορ στο 0-0 και δευτερόλεπτα για τη λήξη της κανονικής διάρκειας του τελικού του Μουντιάλ, ο Έντσο Φερνάντες πήγε με τις τάπες σε ένα μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου και αντίκρυσε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του διαιτητή, με αποτέλεσμα να αφήσει την Αργεντινή με 10 παίκτες, για το υπόλοιπο του αγώνα με την Ισπανία.

Οι Αργεντινοί είχαν από την αρχή της αναμέτρησης παθητικό ρόλο κόντρα στους Ισπανούς, αλλά η αποβολή του Έντσο Φερνάντες έβαλε σε ακόμη πιο δύσκολη θέση την ομάδα του ενόψει του έξτρα χρόνου της παράτασης.

Στον Κουμπαρσί ήταν το σκληρό μαρκάρισμα του παίκτη της Τσέλσι.

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Αθλητικά
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