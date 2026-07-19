Ισπανία – Αργεντινή: Η ισορροπία στις «μάχες» των δυο φιναλίστ του Μουντιάλ και ο τελευταίος τους αγώνας που έληξε 6-1

Η Ισπανία κοντράρεται με την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ του 2026 θα προσπαθήσει να κατακτήσει τον τίτλο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας κόντρα στην κάτοχο του τίτλου.

Η Ισπανία διεκδικεί το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, ενώ η Αργεντινή θέλει να προσθέσει ένα τέταρτο αστέρι στη φανέλα της.

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Αργεντινή και Ισπανία δεν έχουν αναμετρηθεί ξανά σε τελικό, ενώ έχουν αντιμετωπίσει η μία την άλλη μόλις μία φορά σε Μουντιάλ, στη φάση των ομίλων το 1966, με την «αλμπισελέστε» να παίρνει τη νίκη (2-1).

Στα 13 φιλικά παιχνίδια που έχουν δώσει οι φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ισπανία έχει έξι νίκες, η Αργεντινή πέντε και δύο τελείωσαν ισόπαλα.

Οπότε, εάν βάλουμε στην «εξίσωση» και το ματς του Μουντιάλ της Αγγλίας, έχουμε 6-6 στις νίκες για κάθε ομάδα και 2 ισοπαλίες, με την Αργεντινή να έχει σημειώσει 18 γκολ και την Ισπανία 20 γκολ.

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Η πρώτη τους φιλική «μάχη» πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 1952 στο νεόκτιστο τότε στάδιο Τσαμαρτίν της Μαδρίτης, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε «Σαντιάγο Μπερναμπέου», με την Αργεντινή να επικρατεί με 1-0.

Το 2006 ο Λιονέλ Μέσι αντιμετώπισε για πρώτη φορά την Ισπανία σε επίπεδο ανδρών, όμως οι Ίβηρες επικράτησαν 2-1. Τρία χρόνια αργότερα, λίγο πριν στεφθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές, οι Ισπανοί νίκησαν την «αλμπισελέστε» στη Μαδρίτη με 2-1.

Η πιο εμφατική νίκη της Αργεντινής κόντρα στην Ισπανία ήρθε το 2010. Λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από τη «ρόχα», η «αλμπισελέστε» τη συνέτριψε με 4-1 στο «Μονουμεντάλ», με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μέσι.

Στην τελευταία τους συνάντηση, η Ισπανία διέλυσε με 6-1 την Αργεντινή στο «Μετροπολιτάνο» της Μαδρίτης στις 27 Μαρτίου του 2018. Ο Λιονέλ Μέσι έμεινε εκτός λόγω μυϊκού τραυματισμού και παρακολούθησε την αναμέτρηση από τις εξέδρες, ενώ απουσίαζε και ο Σέρχιο Αγκουέρο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής εκείνου του αγώνα ήταν ο Ίσκο, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ, ενώ σκόραραν επίσης οι Ντιέγκο Κόστα, Τιάγκο Αλκάνταρα και Ιάγκο Άσπας. Για την Αργεντινή είχε μειώσει προσωρινά ο Νικολάς Οταμέντι.

Να τονίσουμε ότι ο τελικός του Μουντιάλ 2026 μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής είναι ο πρώτος μεταξύ των απερχόμενων πρωταθλητών Ευρώπης και Νότιας Αμερικής στην ιστορία του θεσμού.

Τα αποτελέσματα στα 14 ματς των δυο ομάδων

07/12/1952 Φιλικό Ισπανία – Αργεντινή 0-1

05/07/1953 Φιλικό Αργεντινή – Ισπανία 1-0

24/07/1960 Φιλικό Αργεντινή – Ισπανία 2-0

11/06/1961 Φιλικό Ισπανία – Αργεντινή 2-0

13/07/1966 Παγκόσμιο Κύπελλο Αργεντινή – Ισπανία 2-1

11/10/1972 Φιλικό Ισπανία – Αργεντινή 1-0

12/10/1974 Φιλικό Αργεντινή – Ισπανία 1-1

12/10/1988 Φιλικό Ισπανία – Αργεντινή 1-1

20/09/1995 Φιλικό Ισπανία – Αργεντινή 2-1

17/11/1999 Φιλικό Ισπανία – Αργεντινή 0-2

11/10/2006 Φιλικό Ισπανία – Αργεντινή 2-1

14/11/2009 Φιλικό Ισπανία – Αργεντινή 2-1

07/09/2010 Φιλικό Αργεντινή – Ισπανία 4-1

27/03/2018 Φιλικό Ισπανία – Αργεντινή 6-1