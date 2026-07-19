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Αθλητικά

Ισπανία – Αργεντινή: Τα ασύλληπτα ποσά που μοιράζει η FIFA στον τελικό του Μουντιάλ

Πάρτι εκατομμυρίων στο φετινό Μουντιάλ
Reuters
Reuters/Brett Davis
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Η FIFA αποφάσισε να μοιράσει τρελά ποσά στις ομάδες που κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το τέλος του Μουντιάλ.

Ισπανία και Αργεντινή συγκρούονται απόψε (19/7/2026, 22:00) στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Την ίδια ώρα, οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να διεκδικήσουν εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι νέοι ή back to back πρωταθλητές κόσμου θα πάρουν 37.100.000 ευρώ και ο δευτεραθλητής 24.500.000 ευρώ.

Η Αγγλία από τον μικρό τελικό πήρε 21.500.000 ευρώ και η Γαλλία 20.000.000 ευρώ.

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