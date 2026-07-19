Τσιτσιπάς – Κολινιόν live ο τελικός του Γκστάαντ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του 250αριου τουρνουά του Γκστάαντ.
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του 250αριου τουρνουά του Γκστάαντ.
Δεν υπάρχει μεγάλο φαβορί στον αγώνα, με τον Έλληνα τενίστα να έχει θεωρητικά τον πρώτο λόγο, αλλά όλα θα φανούν στη χωμάτινη επιφάνεια
Το σπουδαίο παιχνίδι θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 6HD και θα ξεκινήσει σε πολύ λίγα λεπτά
Ο αντίπαλος του Έλληνα τενίστα είναι στο Νο.42 του κόσμου και προκρίθηκε στον τελικό, μετά τη νίκη του με επική ανατροπή επί του Μανουέλ Σερούντολο με 1-6, 7-6(5), 7-5.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε σε τελικό ATP ύστερα από 17 μήνες, καθώς επικράτησε με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 6-3) του Αλεξάντερ Σεβτσένκο στα ημιτελικά
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ραφαέλ Κολινιόν που θα κρίνει τον πρωταθλητή στο 250άρι τουρνουά του Γκστάαντ
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