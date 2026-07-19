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Αθλητικά

Τσιτσιπάς – Κολινιόν live ο τελικός του Γκστάαντ

Ο Έλληνας πρωταθλητής κυνηγάει τον 13ο τίτλο της καριέρας του
Ο Τσιτσιπάς
Ο Τσιτσιπάς σε αγώνα του στο Roland Garros/ REUTERS/Stephane Mahe
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του 250αριου τουρνουά του Γκστάαντ.

12:28 | 19.07.2026

Δεν υπάρχει μεγάλο φαβορί στον αγώνα, με τον Έλληνα τενίστα να έχει θεωρητικά τον πρώτο λόγο, αλλά όλα θα φανούν στη χωμάτινη επιφάνεια

12:28 | 19.07.2026

Το σπουδαίο παιχνίδι θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 6HD και θα ξεκινήσει σε πολύ λίγα λεπτά

12:27 | 19.07.2026

Ο αντίπαλος του Έλληνα τενίστα είναι στο Νο.42 του κόσμου και προκρίθηκε στον τελικό, μετά τη νίκη του με επική ανατροπή επί του Μανουέλ Σερούντολο με 1-6, 7-6(5), 7-5.

12:27 | 19.07.2026
Ο Έλληνας πρωταθλητής θα διεκδικήσει τον 13ο τίτλο της καριέρας του
12:26 | 19.07.2026

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε σε τελικό ATP ύστερα από 17 μήνες, καθώς επικράτησε με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 6-3) του Αλεξάντερ Σεβτσένκο στα ημιτελικά

 

12:25 | 19.07.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ραφαέλ Κολινιόν που θα κρίνει τον πρωταθλητή στο 250άρι τουρνουά του Γκστάαντ

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