Τσιτσιπάς – Κολινιόν live ο τελικός του Γκστάαντ

Ο αντίπαλος του Έλληνα τενίστα είναι στο Νο.42 του κόσμου και προκρίθηκε στον τελικό, μετά τη νίκη του με επική ανατροπή επί του Μανουέλ Σερούντολο με 1-6, 7-6(5), 7-5.