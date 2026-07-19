Ο Όσμαν αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό: «Ποτέ δεν φεύγεις ολοκληρωτικά από ένα μέρος που έχει αγγίξει την καρδιά σου»

Ο Τσέντι Όσμαν αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό με ένα συγκινητικό μήνυμα, λίγες ώρες μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Ο Τσεντί Οσμάν ευχαρίστησε τον παναθηναϊκό για τα δύο χρόνια κοινής τους πορείας και τις στιγμές, που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη του.

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Ο Όσμαν τόνισε πως η σχέση που δημιούργησε με τον κόσμο του Παναθηναϊκού θα παραμείνει ξεχωριστή για πάντα, υπογραμμίζοντας πως η στήριξη των φίλων της ομάδας τον έκανε να νιώθει σαν στο σπίτι του.

Το μήνυμα του νέου παίκτη του ΠΑΟΚ προς την παλιά του ομάδα

«Αυτό δεν είναι ένας αποχαιρετισμός. Είναι ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης.

Κάποια ταξίδια γίνονται αξέχαστα όχι λόγω της διάρκειάς τους, αλλά επειδή σε κάνουν να νιώσεις τόσο βαθιά. Για δύο χρόνια, η απίστευτη στήριξή σας με έκανε να νιώθω πάντα σαν στο σπίτι μου. Κάθε σύνθημα, κάθε μήνυμα, κάθε δευτερόλεπτο που πέρασα στο παρκέ απέκτησε μεγαλύτερη σημασία χάρη σε εσάς. Τον δεσμό που χτίσαμε θα τον κουβαλώ στην καρδιά μου για το υπόλοιπο της ζωής μου.

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Φυσικά, θα ήθελα αυτή η ιστορία να είχε κρατήσει περισσότερο, όμως μόνο η δική μου επιθυμία δεν μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε. Μερικές φορές η ζωή σε οδηγεί σε διαδρομές που ποτέ δεν θα μπορούσες να φανταστείς. Φεύγω γεμάτος ευγνωμοσύνη και με αναμνήσεις που θα έχουν για πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Ήταν μεγάλη τιμή να φορέσω αυτή τη φανέλα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι εργάζονται στον σύλλογο, με τους οποίους μοιραστήκαμε το ίδιο πάθος και ονειρευτήκαμε μαζί αυτά τα δύο χρόνια. Πέρασα δύο υπέροχα χρόνια δίπλα σε υπέροχους ανθρώπους.

Κάποιοι αποχαιρετισμοί δεν σημαίνουν πραγματικά το τέλος. Γιατί ποτέ δεν φεύγεις ολοκληρωτικά από ένα μέρος που έχει αγγίξει την καρδιά σου.

Σε ευχαριστώ, Αθήνα. Σε ευχαριστώ, Παναθηναϊκέ…