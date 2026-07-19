Ο Άρης Betsson ανακοίνωσε την απόκτηση του Στέφαν Γιόβιτς

Ο Στέφαν Γιόβιτς είναι και επίσημα παίκτης του Άρη Betsson, με την “κίτρινη” ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του έμπειρου Σέρβου γκαρντ, προσθέτοντας έτσι ποιότητα και εμπειρία στο ρόστερ της.

Ο 35χρονος πλέι μέικερ (γεννημένος στις 3 Νοεμβρίου 1990), ύψους 1,98 μ., υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη Betsson για τη σεζόν 2026-27, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν ανανέωσης για την αγωνιστική περίοδο 2027-28.

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Ο Γιόβιτς διαθέτει πλούσια καριέρα στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έχοντας αγωνιστεί σε Ερυθρό Αστέρα, Μπάγερν Μονάχου, Χίμκι και Παναθηναϊκό. Θα προστεθεί δίπλα στους Ντιμιτρίεβιτς, Μποχωρίδη και Πουλιανίτη, συμπληρώνοντας έτσι την τετράδα των πόιντ-γκαρντ για τον Αρη Betsson της σεζόν 2026/27.

Πέρυσι στους Βαυαρούς σε 29 αγώνες μέτρησε 5.7 πόντους και 4.5 ασίστ κατά μέσο όρο. Παράλληλα, υπήρξε για χρόνια βασικό μέλος της εθνικής Σερβίας, με την οποία κατέκτησε ασημένια μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμιο Κύπελλο και Eurobasket.

Η ανακοίνωση του Άρη Betsson:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του Stefan Jovic για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, με οψιόν ανανέωσης για τη σεζόν 2027-28.

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Ο Stefan Jovic είναι γεννηθείς στις 3 Νοεμβρίου του 1990 και με ύψος 1.98μ. αγωνίζεται στη θέση του πόιντ γκαρντ.

Ο Σέρβος αθλητής αγωνίστηκε από το 2010 έως το 2012 στη Sloga. Από το 2012 έως το 2014 έπαιξε στη KK Radnicki και το 2014 υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Ερυθρό Αστέρα. Στην πρώτη του σεζόν κατέκτησε το τρόπαιο της ABA League, το σερβικό πρωτάθλημα και το σερβικό κύπελλο, παίζοντας και σε 19 αγώνες της Euroleague.

Τη σεζόν 2015-16, σε αγώνα απέναντι στην Bayern Munich, έκανε ρεκόρ όλων των εποχών σε ασίστ στη Euroleague, μοιράζοντας 19, ενώ αναδείχτηκε MVP των τελικών της ABA League.

Το 2017 συμφώνησε για δύο χρόνια με την Bayern Munich. Την πρώτη σεζόν στέφθηκε πρωταθλητής Γερμανίας, μετρώντας 7.4 πόντους and 5.3 ασίστ στο πρωτάθλημα και 5.3 πόντους, 5.6 ασίστ στο BKT EuroCup.

To 2018-19 κέρδισε και πάλι το πρωτάθλημα Γερμανίας (6.3 πόντοι, 4.8 ασίστ) και στη Euroleague μέτρησε 8.3 πόντους και 4.6 ασίστ σε 23 αγώνες.

Το 2019 υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Khimki. Την πρώτη χρονιά είχε 7.6 πόντους και 4.2 ασίστ σε 23 αγώνες στη Euroleague, ενώ τη δεύτερη αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και έδωσε το «παρών» σε 8 αγώνες, με 4.4 πόντους και 3.8 ασίστ.

Στα μέσα της σεζόν 2021-22 ο Stefan Jovic ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR (3.4 πόντοι, 2 ασίστ στην Ελλάδα και 3.5 πόντους, 2.2 ασίστ στη Euroleague).

Το 2022 συμφώνησε με τη Zaragoza στην οποία μέτρησε 8.7 πόντους και 4.2 ασίστ, ενώ για την επόμενη διετία υπέγραψε στη Valencia. Την πρώτη σεζόν (2023-24) είχε 4.9 πόντους και 3.2 ασίστ σε 60 αγώνες και τη δεύτερη (2024-25) 4 πόντους και 4.4 ασίστ σε 45 ματς.

Πέρυσι επέστρεψε στην Bayern Munich με την οποία σε 29 αγώνες μέτρησε 5.7 πόντους και 4.5 ασίστ κατά μέσο όρο.

Συνολικά στη συλλογική καριέρα του ο Stefan Jovic έχει κερδίσει 11 τίτλους: 3 ABA League, 3 πρωταθλήματα Σερβίας, 2 Κύπελλα Σερβίας, 2 πρωταθλήματα Γερμανίας και 1 Κύπελλο Γερμανίας.

Σε εθνικό επίπεδο, ο νέος αθλητής του ΑΡΗ Betsson αποτέλεσε αναπόσπαστο μέλος των Σερβικών ομάδων. Συνολικά με τις Εθνικές της χώρας του, έχει κατακτήσει ένα ασημένιο και πέντε χάλκινα μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις».