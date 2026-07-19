Αθλητικά

Ισπανία – Αργεντινή: Το γκολ του Νίκο Γουίλιαμς που δεν μέτρησε στην παράταση για τους Ισπανούς

Φάουλ στην αρχή της φάσης έδωσε ο διαιτητής στον τελικό του Μουντιάλ
Νίκο Γουίλιαμς
Η φάση με το γκολ του Νίκο Γουίλιαμς που δεν μέτρησε / REUTERS/Hannah Mckay
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Μετά από ένα “στείρο” 90λεπτο, η Αργεντινή και η Ισπανία οδηγήθηκαν στην παράταση, στον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής, με τη “ρόχα” να πετυχαίνει ένα γκολ στον έξτρα χρόνο, αλλά να μην μετράει στο ματς.

Στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, η Ισπανία κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Αργεντινής με τον Νίκο Γουίλιαμς να πλασάρει από κοντά στο 96′, αλλά το γκολ να μην μετράει για φάουλ στην αρχή της φάσης.

Ο Μαρίνο φάνηκε να πατάει τον Οταμέντι, πριν φθάσει η μπάλα στον σκόρερ των Ισπανών, με το VAR να μην αλλάζει την απόφαση του διαιτητή και το 0-0 να παραμένει στον τελικό του Μουντιάλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην παράταση η Αργεντινή έπαιζε με 10 παίκτες, μετά την αποβολή του Έντσο Φερνάντες στο φινάλε του 90λέπτου.

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Αθλητικά
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