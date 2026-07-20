Στο παλάτι η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία: Η θερμή υποδοχή του Βασιλιά Φελίπε και της Βασίλισσας Λετίθια

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία επέστρεψε στη Μαδρίτη, λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ στη Νέα Υόρκη.

Για δεύτερη φορά στην ιστορία της, η Ισπανία ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, επικρατώντας της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση, στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

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Λίγες ώρες μετά τον θρίαμβο στη Νέα Υόρκη, η φοβερή ομάδα του Ντε Λα Φουέντε επέστρεψε στη Μαδρίτη, έχοντας στις αποσκευές της το βαρύτιμο τρόπαιο.

Πρώτη στάση της παγκόσμιας πρωταθλήτριας ήταν το παλάτι, όπου ο Βασιλιάς Φελίπε και η Βασίλισσα Λετίθια υποδέχθηκε τη “ρόχα” και την ευχαρίστησε για τις στιγμές χαράς και υπερηφάνειας που πρόσφερε.

Οι πριγκίπισσες της Ισπανίας Λεονόρ και Σοφία φορούσαν, μάλιστα, φανέλες της Ισπανίας με τον αριθμό 26.

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Κατά την τελετή στο Παλάτι της Θαρθουέλα, ο βασιλιάς Φελίπε συνεχάρη τους παγκόσμιους πρωταθλητές για το ιστορικό τους επίτευγμα, χαρακτηρίζοντας την πορεία τους «ένα έπος».

«Συγχαρητήρια σε όλους. Ήταν μια Οδύσσεια, ένας μακρύς δρόμος. Ήταν ένας επικός θρίαμβος», ανέφερε αρχικά.

Ο βασιλιάς στάθηκε και στην κριτική που δέχθηκαν οι διεθνείς πριν από την κατάκτηση του τίτλου, τονίζοντας πως έδειξαν τον χαρακτήρα τους.

«Επιστρέψατε κουρασμένοι και με τις πληγές της μάχης. Αντιμετωπίσατε κριτική, όμως όλα αυτά ξεθώριασαν μπροστά στη χαρά του να φέρετε αυτό το Κύπελλο στην Ισπανία», τόνισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αξίες που χαρακτήρισαν την ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε, λέγοντας πως οι ποδοσφαιριστές επέδειξαν «ψυχική δύναμη, ανθεκτικότητα, τόλμη, υπομονή και πίστη στο ποδοσφαιρικό τους στυλ».

«Ήσασταν ενωμένοι, αλληλέγγυοι και γενναιόδωροι. Κατακτήσατε το τρόπαιο με αξιοπρέπεια. Πλέον φοράτε δύο αστέρια που θα λάμπουν για πάντα πάνω από την Ισπανία, όμως πάνω απ’ όλα είστε μια θρυλική ομάδα για την ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου», πρόσθεσε.

«Χάρη σε εσάς, η Ισπανία είναι ξανά παγκόσμια πρωταθλήτρια. Σήμερα είμαστε οι κάτοχοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ», δήλωσε ακόμα.

Κλείνοντας την ομιλία του, κάλεσε τους ποδοσφαιριστές να απολαύσουν κάθε στιγμή της αποθέωσης από τον κόσμο.

«Έχετε μπροστά σας πολλούς πανηγυρισμούς. Απολαύστε κάθε δευτερόλεπτο, κάθε χαμόγελο, κάθε τραγούδι, κάθε χειροκρότημα, κάθε αγκαλιά. Τα έχετε κερδίσει. Συγχαρητήρια».