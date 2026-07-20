Αθλητικά

Στο παλάτι η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία: Η θερμή υποδοχή του Βασιλιά Φελίπε και της Βασίλισσας Λετίθια

Οι δύο πριγκίπισσες φορούσαν φανέλα της εθνικής Ισπανίας
Europa Press via AP
Europa Press via AP
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Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία επέστρεψε στη Μαδρίτη, λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ στη Νέα Υόρκη.

Για δεύτερη φορά στην ιστορία της, η Ισπανία ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, επικρατώντας της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση, στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

Λίγες ώρες μετά τον θρίαμβο στη Νέα Υόρκη, η φοβερή ομάδα του Ντε Λα Φουέντε επέστρεψε στη Μαδρίτη, έχοντας στις αποσκευές της το βαρύτιμο τρόπαιο.

Πρώτη στάση της παγκόσμιας πρωταθλήτριας ήταν το παλάτι, όπου ο Βασιλιάς Φελίπε και η Βασίλισσα Λετίθια υποδέχθηκε τη “ρόχα” και την ευχαρίστησε για τις στιγμές χαράς και υπερηφάνειας που πρόσφερε.

Spain's King Felipe VI and Queen Letizia, accompanied by Princess Leonor and Infanta Sofia, pose with players from Spain's national soccer team at Zarzuela Palace in Madrid on Monday, July 20, 2026, after the team was crowned World Cup champion. (Jose Oliva
Jose Oliva/Europa Press via AP
Their Majesties the King and Queen, King Felipe VI and Queen Letizia, Princess Leonor and Infanta Sofía, during the audience with the Spanish national football team following their victory over Argentina in the FIFA World Cup final, on 20 July 2026, in Madrid (Spain). The King and Queen, together with their two daughters, received the Spanish national football team at the Zarzuela Palace following their victory the previous day in New York against the Argentine national team. This event marked the start of a series of official and public celebrations, culminating with La Roja in the Plaza de Cibeles presenting the trophy to the fans. FOOTBALL;PEOPLE;CUP;WORLD CUP José Oliva
Europa Press via AP
Their Majesties the King and Queen, King Felipe VI and Queen Letizia, Princess Leonor and Infanta Sofía, alongside the Spanish national football team after they were crowned winners of the FIFA World Cup against Argentina, on 20 July 2026, in Madrid (Spain). The King and Queen, together with their two daughters, welcomed the Spanish national football team to the Zarzuela Palace after they had beaten the Argentine national team the previous day in New York. This event marked the start of a series of official and public celebrations, culminating in La Roja gathering in the Plaza de Cibeles to present the trophy to the fans. FOOTBALL;PEOPLE;CUP;WORLD CUP José Oliva
Europa Press via AP
Their Majesties the King and Queen, King Felipe VI and Queen Letizia, Princess Leonor and Infanta Sofía, alongside the Spanish national football team after they were crowned winners of the FIFA World Cup against Argentina, on 20 July 2026, in Madrid (Spain). The King and Queen, together with their two daughters, welcomed the Spanish national football team to the Zarzuela Palace after they had beaten the Argentine national team the previous day in New York. This event marked the start of a series of official and public celebrations, culminating in La Roja gathering in the Plaza de Cibeles to present the trophy to the fans. FOOTBALL;PEOPLE;CUP;WORLD CUP José Oliva
Europa Press via AP

Οι πριγκίπισσες της Ισπανίας Λεονόρ και Σοφία φορούσαν, μάλιστα, φανέλες της Ισπανίας με τον αριθμό 26.

Κατά την τελετή στο Παλάτι της Θαρθουέλα, ο βασιλιάς Φελίπε συνεχάρη τους παγκόσμιους πρωταθλητές για το ιστορικό τους επίτευγμα, χαρακτηρίζοντας την πορεία τους «ένα έπος».

«Συγχαρητήρια σε όλους. Ήταν μια Οδύσσεια, ένας μακρύς δρόμος. Ήταν ένας επικός θρίαμβος», ανέφερε αρχικά.

Ο βασιλιάς στάθηκε και στην κριτική που δέχθηκαν οι διεθνείς πριν από την κατάκτηση του τίτλου, τονίζοντας πως έδειξαν τον χαρακτήρα τους.

«Επιστρέψατε κουρασμένοι και με τις πληγές της μάχης. Αντιμετωπίσατε κριτική, όμως όλα αυτά ξεθώριασαν μπροστά στη χαρά του να φέρετε αυτό το Κύπελλο στην Ισπανία», τόνισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αξίες που χαρακτήρισαν την ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε, λέγοντας πως οι ποδοσφαιριστές επέδειξαν «ψυχική δύναμη, ανθεκτικότητα, τόλμη, υπομονή και πίστη στο ποδοσφαιρικό τους στυλ».

«Ήσασταν ενωμένοι, αλληλέγγυοι και γενναιόδωροι. Κατακτήσατε το τρόπαιο με αξιοπρέπεια. Πλέον φοράτε δύο αστέρια που θα λάμπουν για πάντα πάνω από την Ισπανία, όμως πάνω απ’ όλα είστε μια θρυλική ομάδα για την ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου», πρόσθεσε.

«Χάρη σε εσάς, η Ισπανία είναι ξανά παγκόσμια πρωταθλήτρια. Σήμερα είμαστε οι κάτοχοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ», δήλωσε ακόμα.

Κλείνοντας την ομιλία του, κάλεσε τους ποδοσφαιριστές να απολαύσουν κάθε στιγμή της αποθέωσης από τον κόσμο.

«Έχετε μπροστά σας πολλούς πανηγυρισμούς. Απολαύστε κάθε δευτερόλεπτο, κάθε χαμόγελο, κάθε τραγούδι, κάθε χειροκρότημα, κάθε αγκαλιά. Τα έχετε κερδίσει. Συγχαρητήρια».

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