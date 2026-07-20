Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο άγνωστος τσακωμός με τη Μαράια – «Της λέω, κοίτα να δεις κάτι, αυτή είναι η ζωή μου»

Μία διαφορετική συνέντευξη στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο παραχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, λίγες ημέρες μετά τη μετακίνησή του στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας βρέθηκε στο πλατό του Anestea The Podcast και αναφέρθηκε στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του στο NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μιλάει στη συνέχεια με συγκίνηση για την οικογένεια του και να αποκαλύπτει έναν τσακωμό που είχε με την αγαπημένη του Μαράια, στα πρώτα χρόνια της σχέσης τους.

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«Πραγματικά, σκεφτόμουν ότι θα είμαι στο Μιλγουόκι για όλη μου την καριέρα. Έχω ακούσει να λένε ότι θα μπορούσα να είμαι με ένα μοντέλο, να είμαι με δέκα μοντέλα…

Σκεφτόμουν, γιατί δεν έχω διαβατήριο και ταυτότητα; Είμαι ένας μαύρος Έλληνας! Ένιωθα σαν να μην ταίριαζα… Μεγάλωσα χωρίς λεφτά, αλλά με την πιο “πλούσια” οικογένεια στον κόσμο. Υπάρχουν πολλά παιδιά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που δεν τους λένε Αντετοκούνμπο και ζουν πάρα πολύ δύσκολα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Για τη σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του, Μαράια Ριντλσπρίγκερ: «Είμαστε μαζί 11 χρόνια. Ήμουν στο NBA όταν την γνώρισα, αλλά δεν ήμουν μεγάλο όνομα.

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Στην αρχή σίγουρα ήταν δύσκολο για την Μαράια γιατί πήγαινα σπίτι και γκρίνιαζε: “Δεν είσαι ποτέ εδώ”. Θυμάμαι έχω πάει μόνο μια φορά στη Σαντορίνη και είχαμε τσακωθεί. “Πας και κάνεις διαφημίσεις και έχουμε έρθει στο πιο όμορφο νησί και δεν είσαι καθόλου μαζί μου. Σε δύο μέρες τώρα έχουμε ξοδέψει μαζί 42′ λεπτά.

Της λέω, κοίτα να δεις κάτι, αυτή είναι η ζωή μου τώρα. Δεν τη διάλεξα, με διάλεξε αυτή η ζωή, αλλά έχουν πέσει όλα μαζεμένα»

«Πάντα ήμουν πολύ καλός στο να επικοινωνώ μαζί της», εξομολογήθηκε ακόμα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.