Ισπανία – Ελλάδα 10-17: Απολαυστική η Εθνική πόλο των ανδρών και τρίτη θέση στο τουρνουά του Τρεμπίνιε

Έδειξε τα δόντια της η Εθνική πόλο των ανδρών! Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η Ελλάδα το παιχνίδι με την Ισπανία, αφού επικράτησε με 17-10 και κατέλαβε την τρίτη θέση στο τουρνουά της πόλης Τρεμπίνιε της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος είχε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της συμμετοχής της εθνικής πόλο των ανδρών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι (10-25.01.2026).

Η Εθνική μας, που παρατάχθηκε χωρίς τους Στέλιο Αργυρόπουλο-Κανακάκη, Νίκο Γκίλλα και Μανόλη Ανδρέαδη, έδειξε τις προθέσεις της από το ξεκίνημα του φιλικού, καθώς προηγήθηκε με 6-0 στα πρώτα έντεκα λεπτά με όπλο την άμυνα και… αιχμές τους Ντίνο Γενηδουνιά και Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Μάλιστα η διαφορά έφθασε ακόμη και τα οκτώ γκολ (15-7), 6.33 πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας.

Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Ντίνος Γενηδουνιάς, ο οποίος βρήκε στόχο τέσσερις φορές και τον ακολούθησαν οι Παπαναστασίου και Σκουμπάκης με τρία γκολ έκαστος.

Τα οκτάλεπτα: 0-3, 3-6, 4-4, 3-4

ΙΣΠΑΝΙΑ (Νταβίντ Μάρτιν): Αγκίρε, Μουνάριθ 1, Γρανάδος 1, Σαναούια 2, Ντε Τόρο, Λαρούμπε, Γκόμεζ, Φερέρ, Ταχούλ 1, Βαλέρα 3, Μπίελ 1, Ασένσιο 1, Χομίλα, Λόριο.

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 4, Σκουμπάκης 3, Γκιουβέτσης 2, Σπάχιτς, Παπαναστασίου 3, Καστρινάκης 1, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος 1, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης, Παπανικολάου, Ανδρεάδης, Πούρος 2.