Ισπανία – Ελλάδα 10-9: Ήττα στο τέλος και ασημένιο μετάλλιο για την Εθνική πόλο Νεανίδων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Πρώτη σκόρερ για την Εθνική μας ήταν η Καραγιάννη που ολοκλήρωσε τον τελικό με 4 γκολ
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Άξιζε το χρυσό μετάλλιο η Εθνική πόλο Νεανίδων. Ύστερα από ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 10-9 από την Ισπανία στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Νεανίδων Κ18, που ολοκληρώθηκε απόψε (7/9) στην πόλη Γκζίρα της Μάλτας και κατέλαβε την δεύτερη θέση στη διοργάνωση.

Η Εθνική πόλο Νεανίδων του Γιώργου Ντόσκα, με απολογισμό τέσσερις νίκες σε έξι αναμετρήσεις, πήραν το ασημένιο μετάλλιο, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά πως η ελληνική υδατοσφαίριση βρίσκεται στην ελίτ της Ευρώπης και έχει το μέλλον μπροστά της.

Οι διεθνείς μας ξεκίνησαν με τους καλύτερους οιωνούς στον τελικό αφού, με αιχμή την Ανδρονίκη Καραγιάννη, προηγήθηκαν με δύο γκολ διαφορά (3-1 και 4-2) στην πρώτη περίοδο και την διατήρησαν μέχρι το ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου (6-4).

Στη συνέχεια, όμως υπέπεσαν σε λάθη και επέτρεψαν στις Ισπανίδες με ένα σερί 4-0, μέσα σε διάστημα έξι λεπτών, να περάσουν μπροστά στο σκορ με 8-6. Πάντως, οι ελληνίδες παίκτριες δεν πτοήθηκαν, αφού στην τελευταία περίοδο κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 8-8 (Δρακωτού) και 9-9 (Κρασσά), αλλά οι αντίπαλές τους είχαν τον τελευταίο λόγο πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ με την Γκιρόνες (1.53 πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας).

Η αποστολή της Εθνικής μας ομάδας Νεανίδων Κ18 επιστρέφει στην Ελλάδα την Δευτέρα (8/9) στις 11:35 το πρωί με την πτήση Α3731 από τη Μάλτα.

Ισπανία – Ελλάδα 10-9

Οκτάλεπτα: 2-4, 2-1, 4-1, 2-3

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Σάλεχ, Καραγιάννη 4, Ελμισιάν, Μπίκου, Δρακωτού 1, Μαρίνου, Κλαψιανού, Κρασσά 1, Σταυρίδου, Μπιτσάκου 3, Ντούλη, Σαλταμανίκα, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη.

Για την Ισπανία σκόραραν: Μποϊξάντε 1, Ταρίνο 1, Λαρός 1, Λαγκούν 1, Ναβάρο 1, Αγκούστι 1, Μάρτι 1, Λόπεθ 1, Ασένσιο 1, Γκιρόνες 1.

