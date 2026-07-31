Ισπανία – Ελλάδα 7-11: Η Εθνική πόλο γυναικών U16 ισοπέδωσε τις Ισπανές και κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα

Η Ελλάδα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κορασίδων στο πόλο κερδίζοντας την Ισπανία 7-11 στον τελικό του τουρνουά.

Η Εθνική ομάδα U16 πήρε εκδίκηση από τον περσινό χαμένο τελικό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπολης και στο Ζάγκρεμπ κατέκτησε την κορυφή του κόσμου αποδεικνύοντας ότι το πόλο θα συνεχίσει και στο μέλλον να χαρίζει επιτυχίες στην Ελλάδα.

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Η Κοντάκου ήταν καταπληκτική κάτω από τα γκολποστ κρατώντας την Ισπανία μόλις στα 7 γκολ και δίνοντας την ευκαιρία στις συμπαίκτριές της να πάρουν διαφορά μέχρι και πέντε γκολ στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Αυτό το μετάλλιο ήταν το δεύτερο για την εθνική πόλο Κορασίδων, μετά το ασημένιο το 2022 που είχε διεξαχθεί στη Λάρισα.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 1-4, 2-2, 2-1

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ΙΣΠΑΝΙΑ (Μπέα Εσπινόζα): Τεοντόρο, Γκομίγια 1, Γκαρσία, Μιντέγκι, Πινέντα Παρέρα 1, Γιόρενκ Σάπες 2, Γκαρέτα, Σούγια Πιγκντενγκολάς 2, Ροβίρα Νόβα, Λόπεζ Βινέσα, Μάρκος, Φίσας Μάρτελ, Γκαρσία Μαρτίν, Αμπάρκα Μπόβε 1.

ΕΛΛΑΔΑ (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Βούτσικα, Ελμισιάν 1, Μοροχλιάδου, Τσίγκα 2, Λαμπάτου 1, Μανουσάκη 2, Ανδρεάδη, Μουστάκα 1, Μπιτσάκου 2, Λαμπροπούλου 2, Καραγιάννη, Κοντάκου, Νικολοπούλου, Πλεμμένου.