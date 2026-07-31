Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ο Σορετίρε πήρε τη θέση του Γκουγκεσασβίλι στην ευρωπαϊκή λίστα των Θεσσαλονικέων ενόψει Άντερλεχτ

Ο «δικέφαλος του Βορρά» κατέθεσε στην UEFA την ευρωπαϊκή του λίστα για τους αγώνες με την Άντερλεχτ
Ο Σόλα Σορετίρε
Ο Σόλα Σορετίρε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη λίστα του για τα δύο παιχνίδια με την Άντερλεχτ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, στην οποία ο Σόλα Σορετίρε πήρε τη θέση του Λούκα Γκουγκεσασβίλι.

Ο Γκουγκεσασβίλι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Γκέζτεπε, μιας και δεν είχε χώρο στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και ο Σορετίρε που επέστρεψε στους Θεσσαλονικείς θα είναι στη διάθεση του Λίσι για τα δύο ματς με την Άντερλεχτ.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» μπορεί να κάνει μία αλλαγή έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (05/08/26).

Η ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ

Λίστα Α’

Άλι, Μπάμπα, Μπάλντε, Μπαλωμένος, Τάισον, Καμαρά, Ελουστόντο, Γκόμεζ, Σορετίρε, Χατζηδιάκος, Γερεμέγεφ, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λύρατζης, Μιχαηλίδης, Μοναστηρλής, Παβλένκα, Πέλκας, Σανταμαρία, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς.

Λίστα Β’

Αρετής, Αβράμπος, Μπαταούλας, Μπελερής, Μπέρδος, Χαλδέζος, Χατσίδης, Ντούνγκα, Καλπάκης, Κοσίδης, Κωττάς, Κούπενος, Λαζαρίδης, Μανασίδης, Ματέρα, Μύθου, Νικολαΐδης, Νικολακούλης, Γρηγόρης-Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Παπαδόπουλος, Τσιντσόλης, Βυρσοκινός.

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