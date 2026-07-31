Τραμπ για Ινφαντίνο: «Δεν είχα καμία επικοινωνία μαζί του για το σχέδιο της FIFA»

Οι σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζιάνι Ινφαντίνο συζητήθηκαν πολύ κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ μετά και το σκάνδαλο του Φολαρίν Μπαλογκάν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσπευσε να δηλώσει ότι δεν είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο της FIFA σχετικά με το σχέδιο που έχει προκαλέσει σάλο.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο σχεδιάζει να πουλήσει μερίδιο του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές με την UEFA να έχει σταθεί ενάντια σε αυτό το πλάνο, κάτι που έχουν κάνει και μέλη της FIFA. Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για το γεγονός τονίζοντας ότι δεν έχει μιλήσει με τον καλό του φίλο.

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Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Camp David ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε σχετικά με το γεγονός απάντησε χαρακτηριστικά: «Όχι, δε μίλησα ποτέ με τον Τζιάνι Ινφαντίνο».

Q: Did Gianni Infantino speak with you about selling the World Cup?



Trump: No. pic.twitter.com/TnzSE92qRc — Acyn (@Acyn) July 31, 2026

Ο πρόεδρος της FIFA έχει δεχθεί πυρά και εκ των έσω, καθώς ο ανώτερος σύμβουλος της Ομοσπονδίας, Κάρλος Κορδέιρο, παραιτήθηκε και ο Επιχειρησιακός Διευθυντής, Κέβιν Λαμούρ, τόνισε ότι ο πρόεδρος της FIFA εξαπάτησε τους συναδέρφους του.