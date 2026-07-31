Αθλητικά

Τραμπ για Ινφαντίνο: «Δεν είχα καμία επικοινωνία μαζί του για το σχέδιο της FIFA»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι δεν συνομίλησε με τον Ινφαντίνο σχετικά με την πώληση μεριδίων του Μουντιάλ σε ιδιώτες
Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Ο επικεφαλής της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ/ AP Photo / Andrew Harnik
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Οι σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζιάνι Ινφαντίνο συζητήθηκαν πολύ κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ μετά και το σκάνδαλο του Φολαρίν Μπαλογκάν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσπευσε να δηλώσει ότι δεν είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο της FIFA σχετικά με το σχέδιο που έχει προκαλέσει σάλο.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο σχεδιάζει να πουλήσει μερίδιο του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές με την UEFA να έχει σταθεί ενάντια σε αυτό το πλάνο, κάτι που έχουν κάνει και μέλη της FIFA. Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για το γεγονός τονίζοντας ότι δεν έχει μιλήσει με τον καλό του φίλο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Camp David ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε σχετικά με το γεγονός απάντησε χαρακτηριστικά: «Όχι, δε μίλησα ποτέ με τον Τζιάνι Ινφαντίνο».

Ο πρόεδρος της FIFA έχει δεχθεί πυρά και εκ των έσω, καθώς ο ανώτερος σύμβουλος της Ομοσπονδίας, Κάρλος Κορδέιρο, παραιτήθηκε και ο Επιχειρησιακός Διευθυντής, Κέβιν Λαμούρ, τόνισε ότι ο πρόεδρος της FIFA εξαπάτησε τους συναδέρφους του.

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Αθλητικά
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