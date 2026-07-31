Οι αδερφές Αλεξανδρή κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στην επιστροφή τους στα γαλανόλευκα

Οι αδερφές Αλεξανδρή έκαναν τρομερή εμφάνιση στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υγρού στίβου του Παρισίου και κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στην επιστροφή τους στην εκπροσώπηση της Ελλάδας.

Η Άννα-Μαρία και Ειρήνη-Μαρίνα Αλεξανδρή πραγματοποίησαν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα με θέμα τη λίμνη των κύκνων και κατάφεραν να συγκεντρώσουν 311.4308 βαθμούς συνολικά, οι οποίοι τους χάρισαν την πρώτη θέση στον ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στη καλλιτεχνική κολύμβηση.

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Οι δύο αδερφές εκτέλεσαν ένα θέμα με συναισθηματικό ενδιαφέρον γι’ αυτές, καθώς με αυτό της λίμνης των κύκνων είχαν κερδίσει το πρώτο τους μετάλλιο αγωνιζόμενες για την Αυστρία.

Οι Ελληνίδες αθλήτριες συγκέντρωσαν 185.3308 βαθμούς στην εκτέλεση της χορογραφίας τους και 126.1000 στην καλλιτεχνική εντύπωση, ενώ είχαν τη μικρότερη ποινή συγχρονισμού από όλα τα ζευγάρια, μόλις 2.000 βαθμών.

Η πρώτη οκτάδα στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου

Αννα-Μαρία Αλεξανδρή/Ειρήνη Αλεξανδρή (ΕΛΛΑΔΑ) 311.4308 βαθμοί Ντορόσκο/Μινάεβα (Ουδέτερες/Ρωσία) 302.9950 Σόρτμαν/Θορπ (Μ. Βρετανία) 297.9108 Αλαβέ/Λινέλ (Γαλλία) 294.6549 Πίκολι/Ρουτζιέρο (Ιταλία) 290.4416 Μπλέγερ/Ντενίσοφ (Γερμανία) 284.9774 Νταμπραβόλσκαγια/Μίροντσικ (Ουδέτερες/Λευκορωσία) 275.7825 Γιούις Βαλέτε/Τίο Κάσας (Ισπανία) 274.0117

Οι Αννα-Μαρία και Ειρήνη-Μαρίνα Αλεξανδρή θα επιστρέψουν στην πισίνα του “Olympic Aquatic Center” το Σάββατο (01/08/26, 17:50), για τον τελικό του ελεύθερου ντουέτου, όπου προκρίθηκαν με τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία από το σημερινό προκριματικό.