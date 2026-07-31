Επιχειρησιακός Διευθυντής της FIFA κατά Ινφαντίνο: «Μας εξαπάτησε»

Ο Επιχειρησιακός Διευθυντής της FIFA, Κέβιν Λαμούρ, μίλησε στο Associated Press και τάχθηκε απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο και στο σχέδιό του να πουλήσει μερίδια από τα μελλοντικά κέρδη του Μουντιάλ.

Ο Γάλλος παράγοντας της FIFA ανέφερε ότι το προσωπικό της Ομοσπονδίας «εξαπατήθηκε» από την αδιαφάνεια του Τζιάνι Ινφαντίνο σχετικά με το πλάνο πώλησης μεριδίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Ο Λαμούρ είναι από το 2024 Επιχειρησιακός Διευθυντής της FIFA και προς το παρόν δεν έχει παραιτηθεί από τη θέση του, κάτι που έκανε λίγες ώρες νωρίτερα ο Κάρλος Κορδέιρο. Ο Γάλλος επέμεινε στις δηλώσεις του ότι είχε χρέος να μιλήσει ανοικτά απέναντι στους συναδέρφους του.

Αναλυτικά τα λόγια του Κέβιν Λαμούρ

«Για να το θέσω πολύ ξεκάθαρα και άμεσα: το έργο που προκάλεσε τόσες αντιδράσεις και συζητήσεις δεν είναι ένα έργο της FIFA. Δεν είναι καμ έργο της διοίκησης της FIFA. Είναι το έργο ενός μόνο ανθρώπου. Οι αντιπρόεδροι της FIFA, τα μέλη του Συμβουλίου της FIFA, οι συνομοσπονδίες, οι ομοσπονδίες, οι παίκτες, τα πρωταθλήματα, οι σύλλογοι και οι φίλαθλοι δεν ήταν οι μόνοι που αγνοήθηκαν.

Η ίδια η διοίκηση της FIFA εξαπατήθηκε επίσης. Αυτό το ψέμα δια της παραλείψεως επί πολλούς μήνες και αυτή η μονομερής άσκηση εξουσίας δεν είναι αμελητέα. Είναι ενδεικτικά μιας έλλειψης εμπιστοσύνης, έλλειψης διαφάνειας, έλλειψης διορατικότητας, έλλειψης καλής διακυβέρνησης. Και μιας σοβαρής έλλειψης σεβασμού.

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Όχι μόνο δεν πρέπει να προχωρήσει αυτό το έργο —για προφανείς λόγους που δεν χρειάζεται καν να απαριθμηθούν εδώ— αλλά έχει έρθει η ώρα οι πολιτικοί ηγέτες του ποδοσφαίρου να θέσουν στον εαυτό τους τα σωστά ερωτήματα και να λάβουν τις σωστές αποφάσεις.Όσον αφορά αυτό το έργο και το τι ακολουθεί, ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, διότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τη διοίκηση της FIFA να εργαστεί υπό αυτές τις συνθήκες και να εκπληρώσει την αποστολή της.

Η αποστολή μας —η αποστολή των εκατοντάδων αφοσιωμένων, παθιασμένων και υποδειγματικών υπαλλήλων της FIFA— είναι να υπηρετούμε το ποδόσφαιρο. Όχι να υπηρετούμε τα προσωπικά συμφέροντα ενός ανθρώπου που, δυστυχώς, πιστεύει ότι ενσαρκώνει τη FIFA, ενώ υποτίθεται ότι βρίσκεται στην υπηρεσία της.

Ένας πρόεδρος πρέπει να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, να τους ενώνει και να τους εμπνέει. Σήμερα βιώνουμε το αντίθετο. Δεν έχω την εξουσιοδότηση να μιλήσω εκ μέρους των συναδέλφων μου, και ίσως να κάνω λάθος. Αλλά η αίσθησή μου είναι ότι όλοι θέλουμε να είμαστε περήφανοι που εργαζόμαστε για τη FIFA, και σήμερα, δυστυχώς, φαίνεται ότι αυτό δεν ισχύει πλέον για πολλούς από εμάς. Αυτό με θλίβει.

Όσον αφορά αυτό το έργο και το τι ακολουθεί, ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, διότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τη διοίκηση της FIFA να εργαστεί υπό αυτές τις συνθήκες και να εκπληρώσει την αποστολή της. Η αποστολή μας – η αποστολή των εκατοντάδων αφοσιωμένων, παθιασμένων και υποδειγματικών υπαλλήλων της FIFA – είναι να υπηρετούμε το ποδόσφαιρο.

Όχι να υπηρετούμε τα προσωπικά συμφέροντα ενός ανθρώπου που, δυστυχώς, πιστεύει ότι ενσαρκώνει τη FIFA, ενώ υποτίθεται ότι βρίσκεται στην υπηρεσία της. Ένας πρόεδρος πρέπει να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, να τους ενώνει και να τους εμπνέει. Σήμερα βιώνουμε το αντίθετο.

Δεν έχω την εξουσιοδότηση να μιλήσω εκ μέρους των συναδέλφων μου, και ίσως να κάνω λάθος. Αλλά η αίσθησή μου είναι ότι όλοι θέλουμε να είμαστε περήφανοι που εργαζόμαστε για τη FIFA, και σήμερα, δυστυχώς, φαίνεται ότι αυτό δεν ισχύει πλέον για πολλούς από εμάς. Αυτό με θλίβει».