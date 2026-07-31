Η Μίλαν αποχαιρέτησε τον Φράνκο Μπαρέζι με συγκινητικό βίντεο: «Το νούμερο 6 μας, για πάντα»

Ο Φράνκο Μπαρέζι άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Παρασκευής (31/07/26) σε ηλικία 66 ετών και η Μίλαν τον αποχαιρέτησε με ένα βίντεο που ραγίζει καρδιές.

Ο κόσμος της Μίλαν και του ιταλικού ποδοσφαίρου βυθίστηκε στη θλίψη στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Φράνκο Μπαρέζι, ο οποίος ήταν ενός από τους κορυφαίους αμυντικούς που έβγαλε ποτέ η χώρα.

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Οι «ροσονέρι» αποχαιρέτησαν τον Μπαρέζι πρώτα στην προπόνηση της ομάδας, όπου κράτησαν ενός λεπτού σιγή και λίγο αργότερα ανέβασαν ένα βίντεο στα social media για να πουν το «αντίο» τους στον «Καπιτάνο».

Our number 6, forever.

Ciao, Capitano pic.twitter.com/Ofkk2iozHe — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

«Το Νο 6 μας, για πάντα. Αντίο, Καπιτάνο», έγραψαν οι «ροσονέρι» στην ανάρτησή τους.