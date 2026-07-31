ΠΑΟΚ: Ο Σουαλιό Μεϊτέ θα χειρουργηθεί στο ισχίο και θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 μήνες

Ο Σουαλιό Μεϊτέ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στο ισχίο που τον ταλαιπωρούν από την προηγούμενη σεζόν που αγωνιζόταν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, καθώς η συντηρητική αγωγή δεν απέδωσε καρπούς.

Ο χαφ του ΠΑΟΚ δεν συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας, καθώς ακολουθούσε δικό του πρόγραμμα, όμως τα ευρήματα της τελευταίας μαγνητικής που έκανε ήταν πιο επιβαρυμένα σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση.

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Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην απόφαση να χειρουργηθεί για να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημά του.

Ο Μεϊτέ αναμένεται λοιπόν να χειρουργηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και θα μείνει εκτός δράσης για 2 με 3 μήνες.