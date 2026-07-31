Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ο Σουαλιό Μεϊτέ θα χειρουργηθεί στο ισχίο και θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 μήνες

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έπειτα από συνεννόηση με τον παίκτη αποφάσισαν να περάσει την πόρτα του χειρουργείου
Ο Μεϊτέ
Ο Μεϊτέ σε προθέρμανση του ΠΑΟΚ/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Σουαλιό Μεϊτέ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στο ισχίο που τον ταλαιπωρούν από την προηγούμενη σεζόν που αγωνιζόταν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, καθώς η συντηρητική αγωγή δεν απέδωσε καρπούς.

Ο χαφ του ΠΑΟΚ δεν συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας, καθώς ακολουθούσε δικό του πρόγραμμα, όμως τα ευρήματα της τελευταίας μαγνητικής που έκανε ήταν πιο επιβαρυμένα σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση.

Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην απόφαση να χειρουργηθεί για να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημά του.

Ο Μεϊτέ αναμένεται λοιπόν να χειρουργηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και θα μείνει εκτός δράσης για 2 με 3 μήνες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
129
95
81
76
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo