Φωτιά στην Ερμακιά Κοζάνης – Στη μάχη της κατάσβεσης και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 07.08.2026 σε δασική έκταση στην περιοχή της Ερμακιάς Κοζάνης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά έγινε γνωστή στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος περίπου στις 16:20 και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 22 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και έξι πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ερμακιά #Κοζάνη.

Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 6 οχήματα και 3 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2026

Στην προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει και ο Δήμος Εορδαίας, διαθέτοντας υδροφόρες.

Παράλληλα, στην περιοχή έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.