Ελλάδα

Φωτιά στην Ερμακιά Κοζάνης – Στη μάχη της κατάσβεσης και εναέρια μέσα

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, εθελοντές και έξι οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία αεροσκάφη
Πυροσβέστες
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 07.08.2026 σε δασική έκταση στην περιοχή της Ερμακιάς Κοζάνης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά έγινε γνωστή στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος περίπου στις 16:20 και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 22 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και έξι πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη.

Στην προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει και ο Δήμος Εορδαίας, διαθέτοντας υδροφόρες.

Παράλληλα, στην περιοχή έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

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