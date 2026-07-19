Ισπανία: Με «δαγκάνες» στην άμυνα έφθασε μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ 2026

Η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ, μετά από μία… αθόρυβη πορεία στα γήπεδα της Αμερικής, που την έχει φέρει ένα… βήμα μακριά από το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της στη διοργάνωση.

Βασισμένη στην κατοχή μπάλας, την κυριαρχία στο κέντρο και την εξαιρετική αμυντική της λειτουργία, η Ισπανία κατάφερε να ξεχωρίσει στο Μουντιάλ της Αμερικής και θα αντιμετωπίσει πλέον την Αργεντινή ως φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

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Μετά από μία κακή πρεμιέρα με την ισοπαλία 0-0 κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι, η “ρόχα” άρχισε να ανεβάζει την απόδοσή της στη συνέχεια, παίρνοντας αποτελέσματα με πειστικές εμφανίσεις και εξασφαλίζοντας εύκολα την πρόκριση από τη φάση των ομίλων.

Στα νοκ άουτ παιχνίδια εμφανίστηκε μάλιστα ακόμη καλύτερη, για να αποκλείσει την Αυστρία στη φάση των “32” και την Πορτογαλία στη φάση των “16” χωρίς να δεχθεί γκολ, για να ακολουθήσει το 2-1 κόντρα στο Βέλγιο στα προημιτελικά, με το γκολ της νίκης να έρχεται στο φινάλε από τον Μερίνο.

Στον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία, η Ισπανία ήταν του αουτσάιντερ, αλλά πραγματοποίησε την καλύτερή της εμφάνιση στη διοργάνωση και σταμάτησε όλα τα επιθετικά “όπλα” των “τρικολόρ”. Με εξαιρετική οργάνωση στην άμυνα και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, Οι Ισπανοί επικράτησαν με 2-0 των “τρικολόρ” του Κιλιάν Εμπαπέ, χάρη στα γκολ των Μικέλ Ογιαρθάμπαλ και Πέδρο Πόρο, παίρνοντας πανηγυρικά το “εισιτήριο” για τον τελικό.

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Η πορεία της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026

Φάση των ομίλων

Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήριο 0-0

Ισπανία – Σαουδική Αραβία 4-0

(Γιαμάλ 10′, Ογιαρθάμπαλ 21′, 24′, Αλταμπακτί 49′ αυτ.)

Ουρουγουάη – Ισπανία 0-1

(Άλεξ Μπαένα 42′)

Φάση των 32

Ισπανία – Αυστρία 3-0

(Ογιαρθάμπαλ 36′, 89′, Πέδρο Πόρο 66′)

Φάση των 16

Πορτογαλία – Ισπανία 0-1

(Μικέλ Μερίνο 90+1′)

Προημιτελικά

Ισπανία – Βέλγιο 2-1

(Φαμπιάν Ρουίθ 30′, Μικέλ Μερίνο 88′ – Ντε Κετελάρε 41′)

Ημιτελικά

Γαλλία – Ισπανία 0-2

(Ογιαρθάμπαλ 22′ πεν., Πέδρο Πόρο 58′)