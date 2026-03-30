«Ισραηλινός ποδοσφαιριστής ανοίγει πυρ στο Λίβανο» αναφέρει το Al Jazeera, αντιδράσεις προς τη FIFA

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον χώρο του ποδοσφαίρου ένα video που εμφανίζει τον Ισραηλινό παίκτη παίκτη Μενάσε Ζάλκα, να συμμετέχει σε στρατιωτική επιχείρηση στον νότιο Λίβανο.

Ο ποδοσφαιριστής της Χάποελ Χαντέρα (ομάδα της δεύτερης κατηγορίας) εμφανίζεται σε υλικό του “Channel 14” να φορά στολή του ισραηλινού στρατού και να πυροβολεί με πολυβόλο, ενώ σε άλλο σημείο διακρίνεται να ρίχνει χειροβομβίδα.

Ο Μενάσε Ζάλκα φέρεται να συμμετέχει σε στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, με το video να επαληθεύεται από το Al Jazeera.

Όπως αναφέρουν τα ισραηλινά Μέσα, ο 35χρονος ποδοσφαιριστής υπηρετεί ως έφεδρος στην ταξιαρχία αλεξιπτωτιστών του στρατού. Ο Ζάλκα έχει συμμετάσχει στο παρελθόν και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα ως έφεδρος για μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με ανάρτηση του πρώην μέλους της Κνεσέτ, Ντοβ Λίπμαν.

Η δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου video προκάλεσε αντιδράσεις στο χώρο του ποδοσφαίρου. Παλαιστίνιος αξιωματούχος του ποδοσφαίρου χαρακτήρισε τη συμμετοχή του στην επίθεση “απαράδεκτη”.

Την ίδια στιγμή, αξιωματούχοι και φίλαθλοι επανέφεραν αιτήματα προς τη FIFA να επιβάλει κυρώσεις στην Ισραηλινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (IFA).

Το περιστατικό με τον Ζάλκα έχει αναζωπυρώσει τις εκκλήσεις – προτάσεις για κυρώσεις στη ισραηλινή ομοσπονδίας. Σε αναρτήσεις στα social media, ορισμένοι κατηγόρησαν τη FIFA ότι γνωρίζει για τη συμμετοχή Ισραηλινών παικτών σε στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς να λαμβάνει μέτρα.

Η αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Σούζαν Σαλάμπι, σε ανάρτησή της στο “X” ανέφερε ότι το Channel 14 παρουσιάζει τον αρχηγό της Χάποελ Χαντέρα να πυροβολεί και να ρίχνει χειροβομβίδα στον νότιο Λίβανο. Ήδη από τον Οκτώβριο του 2024, η παλαιστινιακή πλευρά είχε καταθέσει στη FIFA καταγγελίες για περιστατικά διακρίσεων στο ισραηλινό ποδόσφαιρο, γεγονός που οδήγησε σε σχετική έρευνα από τη διεθνή ομοσπονδία.

Υπενθυμίζεται ότι η ομοσπονδία τιμωρήθηκε πρόσφατα με πρόστιμο 150.000 ελβετικών φράγκων, μετά από απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής της FIFA για «πολλαπλές παραβιάσεις». Ωστόσο, δεν επιβλήθηκε αναστολή συμμετοχής της ομοσπονδίας, παρά τα αιτήματα της Παλαιστινιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.