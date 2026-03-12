Ιστορική αγκαλιά Τάκη Φύσσα και Χοακίν πριν το Παναθηναϊκός – Μπέτις

Αναμνήσεις 10ετιών “ξύπνησαν” στο ΟΑΚΑ πριν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπέτις για τους “16” του Europa League, αφού ο Τάκης Φύσσας συνάντησε και αγκάλιασε τον Χοακίν.

Δύο θρυλικές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, που “μονομάχησαν” στο ιστορικό για την Ελλάδα, Euro 2004, ο Τάκης Φύσσας και ο Χοακίν εργάζονται πλέον στον Παναθηναϊκό και την Μπέτις αντίστοιχα, μετά τη μεγάλη καριέρα τους στις δύο ομάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι “μάχες” των δύο ποδοσφαιριστών στα Ελλάδα – Ισπανία έχουν μείνει στην ιστορία και η αγκαλιά τους στο ΟΑΚΑ, δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την Μπέτις, που έκανε σχετική ανάρτηση στα social media.





Joaquín Sánchez & Takis Fyssas.



Recuerdos de aquella Eurocopa en el 2004. pic.twitter.com/RqO2f57oku — Real Betis Balompié (@RealBetis) March 12, 2026

“Αναμνήσεις από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2004”, έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών η ισπανική ομάδα.