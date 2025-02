Ιστορική χειραψία Βασίλη Σπανούλη και Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά από 15 χρόνια

Χρειάστηκαν 15 χρόνια για να ανταλλάξουν χειραψία ο Βασίλης Σπανούλης με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η ιστορική στιγμή ανάμεσα σε Βασίλη Σπανούλη και Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνέβη πριν το παιχνίδι της Μονακό με την Παρτίζαν στην Euroleague, όπου οι δυο προπονητές αντάλλαξαν χειραψία πριν από το τζάμπολ της 26ης αγωνιστικής. Οι δύο άνδρες δεν είχαν καμία επαφή για 15 ολόκληρα χρόνια, λόγω της απόφασης του Σπανούλη να αφήσει τον Παναθηναϊκό το 2010 και να μετακινηθεί στον Ολυμπιακό, μια απόφαση που δεν άρεσε καθόλου στον «Ζοτς», ο οποίος τότε ήταν προπονητής στο “τριφύλλι”.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γεγονότα αυτής της περιόδου ήταν το χειροκρότημα του Ομπράντοβιτς όταν ο Σπανούλης ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ της Euroleague με την ομάδα του Ολυμπιακού, σε αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε. Ως παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Σπανούλης κατέκτησε την Euroleague του 2009 με τον Ομπράντοβιτς στον πάγκο, ενώ αργότερα κέρδισε δύο ακόμα τίτλους με τον Ολυμπιακό (2012, 2013).

Το καλοκαίρι του 2010, η πλευρά του Ομπράντοβιτς διατύπωσε δημόσια την ενόχλησή της για την απόφαση του Σπανούλη, λέγοντας ότι ο παίκτης έδειξε ασέβεια, καθώς δεν ενημέρωσε τον Ζέλικο πριν πάρει την τελική του απόφαση. Ο Σπανούλης, πάντως, δεν έχει ποτέ τοποθετηθεί επί του θέματος.

From player to rival!



Vassilis Spanoulis once led Obradović’s team on the court, now he leads Monaco against his former coach!



How will this matchup unfold? pic.twitter.com/IuCIIVV9yq