Ιταλία – Ελλάδα 7-10: Η Εθνική νέων γυναικών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα

Ασταμάτητο το ελληνικό πόλο, με την Εθνική Ομάδα νέων γυναικών να φέρνει μία ακόμη επιτυχία στην Ελλάδα, με τη νίκη 10-7 επί της Ιταλίας και την κατάκτηση της τρίτης θέσης και του χάλκινου μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών.

Μετά την κατάκτηση του τροπαίου στο κορυφαίο επίπεδο, η Εθνική πόλο γυναικών της Ελλάδας κατάφερε να ξεχωρίσει και στο επίπεδο των νέων, με τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα να “σκοτώνουν” την Ιταλία στο μικρό τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος και να παίρνουν το χάλκινο μετάλλιο.

Με ένα φοβερό ξέσπασμα στο τρίτο 8λεπτο του αγώνα οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες “καθάρισαν” το ματς με τις Ιταλίδες και κέρδισαν μία θέση στο βάθρο της διοργάνωσης, χαρίζοντας μία ακόμη επιτυχία στο ελληνικό πόλο.

Οκτάλεπτα: 2-1, 2-2, 1-6, 2-1.

Ελλάδα (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 2, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη 1, Δρακωτού, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 2, Τριχά 1, Τζωρτζακάκη, Καραμπέτσου 2, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα 2, Γραικού.