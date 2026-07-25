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Αθλητικά

Ιταλία – Ελλάδα 9-10 τελικό: Η γαλανόλευκη στον τελικό του World Cup

Νωρίτερα, η Ουγγαρία επιβλήθηκε της Αυστραλίας (13-12) και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στον τελικό
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Super Final του World Cup
Σίδνεϊ - Δεύτερος ημιτελικός
9 - 10
τελικό
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Η εθνική πόλο ανδρών διεκδικεί κόντρα την Ιταλία την πρόκριση στον τελικό του World Cup, για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Η γαλανόλευκη ξεπέρασε στον προημιτελικό το εμπόδιο του Μαυροβουνίου με 14-13.

14:50 | 25.07.2026
Από το newsit.gr καλό σας μεσημέρι
14:50 | 25.07.2026

Ο μεγάλος τελικός κόντρα στην Ουγγαρία θα γίνει την Κυριακή (26.07.2026), στις 11:00 (ώρα Ελλάδας)

14:49 | 25.07.2026

με νίκη επί της Ιταλίας (10-9)

14:49 | 25.07.2026

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ WORLD CUP

14:47 | 25.07.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα με επέμβαση του Τζωρτζάτου
14:47 | 25.07.2026

Αποβολή υπέρ της Ιταλίας

14:46 | 25.07.2026

Χωρίς τερματοφύλακα παίζει η Ιταλία

14:46 | 25.07.2026

Πάμε για τρομερό φινάλε

14:45 | 25.07.2026

καλή άμυνα της Ιταλίας στα 15 δεύτερα για τη λήξη - Τάιμ άουτ

14:44 | 25.07.2026

28 δελυτερα για τη λήξη

14:44 | 25.07.2026

Τάιμ άουτ

14:43 | 25.07.2026
ΓΚΟΛ για την Ιταλία, με το 3ο γκολ του Καρνεσέκι (9-10)
14:41 | 25.07.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 8-10 με τον Αργυρόπουλο (3ο γκολ στο ματς)
14:41 | 25.07.2026

Πέρναλτι υπέρ της Ελλαδας

14:40 | 25.07.2026
1:13 για τη λήξη
14:40 | 25.07.2026
ΓΚΟΛ για την Ιταλία, με τον Καρνεσέκι (8-9), στον παίκτη παραπάνω
14:39 | 25.07.2026

Αποβολή υπέρ της Ιταλίας

14:38 | 25.07.2026

τελευταία 120 δευτερόλεπτα στο ματς

14:38 | 25.07.2026

ΔΟΚΑΡΙ γι την Ιταλία

14:37 | 25.07.2026

τελειωσε ο χρόνος επίθεσης της Ελλάδας

14:37 | 25.07.2026

Τίποτα τελικά, η μπάλα στην Ελλάδα

14:36 | 25.07.2026

Ο Παπαναστασίου είχε μόλις αποβληθεί και έφευγε κάτω από το νερό, δίπλα από τον Ιταλό

14:35 | 25.07.2026

Ζητάει παρενόχληση του Παπαναστασίου στον παίκτη που είχε την μπαλα και που στη συνέχεια την έχασε

14:35 | 25.07.2026

Ο Καμπάνια ζήτησε έλεγχο της φάσης

14:35 | 25.07.2026

Έκλεψε η Ελλάδα την μπάλα με τον Αργυρόπουλο και με την Ιταλία να έχει επίθεση με παίκτη παραπάνω

14:34 | 25.07.2026

Δεν μπόρεσε να σκοράει από κοντά ο Κάκαρης και πάνω σε άμυνα

14:34 | 25.07.2026
3:45 για τη λήξη του ημιτελικού
14:32 | 25.07.2026

Μετράει κανονικά το γκολ τη Ιταλίας

14:32 | 25.07.2026

Ο Θοδωρή Βλάχος ζήτησε να γίνει έλεγχος στο γκολ

14:31 | 25.07.2026
ΓΚΟΛ για την Ιταλία (7-9) με τον Καρνεσέκι
14:31 | 25.07.2026

Μεγάλη επέμβαση του Τζωρτζάτου

14:31 | 25.07.2026

Δεύτερη αποβολή υπέρ της Ιταλίας

14:30 | 25.07.2026

Κερδισμένη αποβολή για την Ιταλία

14:30 | 25.07.2026

Δεν μπόρεσε να σκοράρει ο Παπαναστασίου

14:30 | 25.07.2026

Νέο λάθος η Ιταλία και αποβολή παίκτη της

14:29 | 25.07.2026
ΓΚΟΛΑΡΑ ο Σκουμπάκης (6-9) για την Ελλάδα
14:28 | 25.07.2026

Στα μπλοκ η μπάλα στις επιθέσεις των δυο ομάδων

14:27 | 25.07.2026
ΓΚΟΟΟΟΛΛΛΛΛ 6-8 με το πέναλτι του Γκιουβέτση
14:27 | 25.07.2026

Πέναλτι για την Ελλάδα

14:26 | 25.07.2026

Κόκκινη κάρτα στον Γκράτα της Ιταλίας

14:25 | 25.07.2026

Καλή άμυνα της Ελλάδας

14:25 | 25.07.2026

Μεγάλη επέμβαση του Νικοσία σε έξυπνο σουτ του Γκιουβέτση

14:23 | 25.07.2026

Τζανάτσα και Νικολαΐδης να αντικατασταθούν και φεύγουν από το ματς με κόκκινη κάρτα

14:22 | 25.07.2026

Για μια κ΄λινηση του Νικολαΐδη σε μαρκάρισμα που δέχθηκε

14:22 | 25.07.2026

Υπάρχει έλεγχος VAR

14:22 | 25.07.2026

Ο Τζωρτζάτος έκλεισε καλά την γωνία του, στο σουτ που έγινε

14:21 | 25.07.2026

Άστοχος ο Παπαναστασίου από κοντά

14:21 | 25.07.2026

με παίκτη παραπάνω η Ελλάδα

14:21 | 25.07.2026

Επέμβαση του Νικοσία - Στην Ελλάδα η μπάλα

14:20 | 25.07.2026

Επιθετικό φάουλ της Ιταλίας - Το πήρε ο Σκουμπάκης

14:20 | 25.07.2026

Η Ιταλία πήρε το σπριντ

14:18 | 25.07.2026
Πάμε για το τελευταίο οκτάλεπτο και το φινάλε του ημιτελικού
14:18 | 25.07.2026
6-7 το σκορ
14:17 | 25.07.2026
Τέλος 3ου οκταλέπτου με απώλειες για την Ελλάδα (μπροστά στο σκορ με ένα γκολ)
14:17 | 25.07.2026

Νέα "όχι" από τον Τζωρτζάτο!

14:17 | 25.07.2026

12,5 δελυτερα για το τέλος του 3ου οκταλέπτου

14:16 | 25.07.2026

Μεγάλη επέμβαση του Τζωρτζάτου

14:16 | 25.07.2026

με παίκτη παραπάνω η Ιταλία

14:16 | 25.07.2026

η Ελλάδα δεν μπόρεσε να σκοράρει με παίκτη παραπάνω

14:15 | 25.07.2026
ΓΚΟΛ για την Ιταλία, (6-7) με τον Κοντέμι
14:13 | 25.07.2026

Στα χέρια της Ελλάδας έμεινε η μπάλα

14:13 | 25.07.2026

Με παίκτη παραπάνω η Ελλάδα - Τάιμ άουτ από τον Βλάχο

14:12 | 25.07.2026
ΓΚΟΛ για την Ιταλία, (μείωσε 5-7) με τον Κανέλα
14:12 | 25.07.2026

καλή άμυνα της Ιταλίας

14:11 | 25.07.2026

Νέα επέμβαση του Τζωρτζάτου

14:11 | 25.07.2026

Δεν βγήκε η κόντρα των Ιταλών

14:11 | 25.07.2026

κακή πάσα από τη γαλανόλευκη

14:10 | 25.07.2026

με παίκτη παραπάνω η Ελλάδα

14:10 | 25.07.2026

Δοκάρι για την Ιταλία

14:09 | 25.07.2026

καλή άμυνα της Ιταλίας

14:09 | 25.07.2026

Κόρνερ η μπάλα, μετά το σουτ του Χαλυβόπουλου

14:08 | 25.07.2026

Κακή πάσα των Ιταλών και νέα επίθεση για την Ελλάδα

14:08 | 25.07.2026

5 λεπτά για το τέλος της 3ης περιόδου

14:07 | 25.07.2026

Έχουμε και πάλι δράση

14:07 | 25.07.2026

Τάιμ άουτ από τον Σάντρο Καμπάνια αφού η Ελλάδα πήρε προβάδισμα τριών γκολ

14:06 | 25.07.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα και 4-7 με νέο γκολ του Γκιουβέτση
14:05 | 25.07.2026

Κερδισμένη αποβολή για την Ελλάδα

14:05 | 25.07.2026

Με παίκτη παραπάνω η Ιταλία - Άουτ η μπάλα στην επίθεσή της

14:04 | 25.07.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 4-6 με τον Γκιουβέτση
14:04 | 25.07.2026

Δοκάρι η Ελλάδα αλλά και νέα επίθεση

14:03 | 25.07.2026

Κερδισμένη αποβολή για την Ελλάδα

14:03 | 25.07.2026

Δοκάρι και έξω η μπάλα σε σουτ του Γκράτα

14:03 | 25.07.2026

Νέα επέμβαση τυ Τζωρτζάτου

14:03 | 25.07.2026

Απέκρουσε ο Τζωρτζάτος το σουτ του Γκουεράτο

14:02 | 25.07.2026

2 κερδισμένα σπριντ για την Ιταλία (1ο και 3ο)

14:02 | 25.07.2026

Η Ιταλία το πήρε

14:01 | 25.07.2026

Τρίτο σπριντ στο ματς

13:59 | 25.07.2026

Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τα 4 λεπτά που αγωνίστηκε με παραπάνω παίκτη στη δεύτερη περίοδο, με αστοχίες στην επίθεση. Ο Τζωρτζάτος κάνει μεγάλο ματς

13:59 | 25.07.2026
13:57 | 25.07.2026
Τέλος δεύτερου οκταλέπτου
13:57 | 25.07.2026
13:57 | 25.07.2026
13:55 | 25.07.2026
ΓΚΟΛ για την Ιταλία, 4-5 με τον Γκράτα
13:54 | 25.07.2026

ΤΟ ΕΒΓΑΛΕ Ο ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ

13:54 | 25.07.2026

Πέναλτι υπέρ της Ιταλίας

13:53 | 25.07.2026

Νέα επέμβαση του Τζωρτζάτου!

13:52 | 25.07.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα (3-5) με δεύτερο σερί γκολ του Αργυρόπουλου
13:51 | 25.07.2026

Νέα επέμβαση του Παναγιώτη Τζωρτζάτου

13:51 | 25.07.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα και προβάδισμα (3-4) με τον Αργυρόπουλο
13:50 | 25.07.2026

μεγάλη διπλή επέμβαση του Τζωρτζάτου

13:50 | 25.07.2026

με παίκτη παραπάνω η Ελλάδα στα 4 λεπτά που απομένουν για το τέλος της περιόδου

13:50 | 25.07.2026

Επέμβαση του Νικοσία στο πέναλτι του Αργυρόπουλου

13:49 | 25.07.2026

ΠΕΝΑΛΤΙ υπέρ της Ελλάδας και αποβολή του Ντελμπάσο - Χτύπημα... σαν κροσέ στον Νικολαΐδη

13:49 | 25.07.2026

Υπάρχει και εξέταση VAR από τον διαιτητή

13:49 | 25.07.2026

Επιθετικό φάουλ για την Ελλάδα

13:48 | 25.07.2026

Επιθετικό φάουλ για την Ιταλία - Δεν μετράει η γκολάρα που πέτυχε

13:48 | 25.07.2026

Δεν μπόρεσε ο Νικολαΐδης να πάρει το πέναλτι

13:47 | 25.07.2026

Αδύναμη προσπάθεια των Ιταλών και εύκολη επέμβαση του Τζωρτζάτου

13:46 | 25.07.2026

Χαμένη επίθεση της Ελλάδας στον παίκτη παραπάνω, με επέμβαση του πορτιέρε της Ιταλιας

13:46 | 25.07.2026

Τρομερό διαγώνιο σουτ του Φερέρο - με παίκτη παραπάνω το γκολ της Ιταλίας

13:45 | 25.07.2026
ΓΚΟΛ για την Ιταλία, 3-3
13:44 | 25.07.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα και πρώτο προβάδισμα στον ημιτελικό (2-3) με την εκτέλεση πέναλτι του Καλογερόπουλου
13:44 | 25.07.2026

ΠΕΝΑΛΤΙ υπέρ της Εθνικής - Το κέρδισε ο Σκουμπάκης

13:43 | 25.07.2026

με παίκτη παραπάνω η Ελλάδα

13:43 | 25.07.2026

Επιθετικό φάουλ η Ιταλία

13:42 | 25.07.2026

Νέα επέμβαση του Τζωρτζάτου

13:42 | 25.07.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 2-2 με τον Χαλυβόπουλο
13:42 | 25.07.2026

Η Ελλάδα πήρε το σπριντ στη δεύτερη περίοδο

13:39 | 25.07.2026
Τέλος πρώτης περιόδου
13:39 | 25.07.2026

Νέα επέμβαση του Τζωρτζάτου

13:37 | 25.07.2026
ΓΚΟΛ για την Ιταλία, 2-1 με τον Γκουεράτο
13:37 | 25.07.2026

Νέα επέμβαση του Τζωρτζάτου και κόρνερ για την Ιταλία

13:36 | 25.07.2026

5η επέμβαση του Τζωρτζάτου στο 1ο οκτάλεπτο

13:36 | 25.07.2026

Νέα επέμβαση του Τζωρτζάτου (4η στο ματς)

13:36 | 25.07.2026

Με παίκτη παραπάνω η Ιταλία (3η φορά στο ματς)

13:35 | 25.07.2026

Νέα επέμβαση του Τζωρτζάτου

13:34 | 25.07.2026
ΓΚΟΛ για την Ελλάδα, 1-1 με τον Σκουμπάκη
13:34 | 25.07.2026

Δοκάρι για την Ιταλία με τον Αλισιάνι

13:33 | 25.07.2026

Δοκάρι για την Ελλάδα, σε σουτ του Σκουμπάκη

13:33 | 25.07.2026

με παίκτη παραπάνω η Ελλάδα

13:33 | 25.07.2026

μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ιταλία σε επίθεση με παίκτη παραπάνω

13:32 | 25.07.2026

με παίκτη παραπάνω η Ιταλία

13:32 | 25.07.2026

Επέμβαση του Νικοσία σε σουτ του Παπαναστασίου

13:31 | 25.07.2026

Δοκάρι για την Ιταλία

13:31 | 25.07.2026

Νέα επέμβαση του Τζωρτζάτου

13:31 | 25.07.2026

Δοκάρι για την Ελλάδα

13:30 | 25.07.2026

Με παίκτη παραπάνω η Εθνική

13:29 | 25.07.2026

Δοκάρι για την Ελλάδα με τον Παπαναστασίου

13:29 | 25.07.2026
1-0 η Ιταλία με τον Ντόλτσε
13:28 | 25.07.2026

με παίκτη παραπάνω η Ιταλία

13:27 | 25.07.2026

Ο Τζωρτζάτος έδιωξε σε κόρνερ την μπάλα σε σουτ από της περιφέρεια

13:25 | 25.07.2026
Πρώτο σπριντ στον ημιτελικό

Το κέρδισε η Ιταλία με τον Αλισιάνι

13:24 | 25.07.2026
Η στιγμή της ανάκρουσης του Εθνικού μας ύμνου
13:24 | 25.07.2026

Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα και το πρώτο σπριντ

13:23 | 25.07.2026

Έπεσαν στην πισίνα οι διεθνείς του Θοδωρή Βλάχου

13:19 | 25.07.2026

Η ώρα για τον ύμνο εις την Ελευθερία

13:18 | 25.07.2026

Η ώρα των εθνικών ύμνων - Πρώτος θα ακουστεί της Ιταλίας

13:17 | 25.07.2026

Η σειρά για την παρουσίαση της Εθνικής πόλο

13:16 | 25.07.2026

Παρουσιάζονται οι παίκτες τους - Πρώτα, της Ιταλίας

13:15 | 25.07.2026

Οι δυο ομάδες κάνουν την εμφάνισή τους

13:15 | 25.07.2026

Έκαναν την εμφάνισή τους οι διαιτητές του αγώνα

13:13 | 25.07.2026

Έχει ξεκινήσει το τελετουργικό, για την έναρξη της αναμέτρησης

13:09 | 25.07.2026

Η αποστολή της Εθνικής: Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης, Γκιουβετσής, Αργυρόπουλος, Παπαναστασίου, Πούρος, Καλογερόπουλος, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Γαρδίκας, Ανδρεάδης, Σπάχιτς

13:06 | 25.07.2026

Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή 26.07.2026, στις 11:00 (ώρα Ελλάδας), ενώ νωρίτερα την ίδια ημέρα (07:30) οι ηττημένοι των ημιτελικών θα διεκδικήσουν το χάλκινο μετάλλιο.

13:06 | 25.07.2026

Ελλάδα και Ιταλία συναντήθηκαν και στην προκριματική φάση της διοργάνωσης, που έγινε τον Απρίλιο στην Αλεξανδρούπολη, με τους «σετεμπέλο» να παίρνουν τη νίκη με 16-14. Στις αρχές του 2026, όμως, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιβλήθηκε δύο φορές των «σετεμπέλο» στο Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου, 15-13 στη Β΄ φάση και 12-5 στον «μικρό» τελικό

13:06 | 25.07.2026

Οι ημιτελικοί της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης των ανδρών στις κορυφαίες διοργανώσεις:

1997 Αθήνα, Παγκόσμιο Κύπελλο: Ουγγαρία 8-4

1999 Φλωρεντία, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Κροατία 7-10

2003 Βαρκελώνη, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ουγγαρία 8-9 (6-6)

2004 Λόγκ Μπιτς, World League: Ουγγαρία 5-10

2004 Αθήνα, Ολυμπιακοί Αγώνες: Σερβία 3-7

2005 Μόντρεαλ, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ουγγαρία 6-7

2015 Καζάν, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Κροατία 13-15 (10-10)

2016 Χοϊζού, World League: ΗΠΑ 16-17 (11-11)

2016 Βελιγράδι, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Σερβία 7-13

2017 Βουδαπέστη, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ουγγαρία 5-7

2021 Τιφλίδα, World League: Μαυροβούνιο 4-8

2021 Τόκιο, Ολυμπιακοί Αγώνες: Ουγγαρία 9-6

2022 Βουδαπέστη, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ιταλία 10-11

2023 Φουκουόκα, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Σερβία 13-7

2025 Μαυροβούνιο, World Cup: Ουγγαρία 18-14

2025 Σιγκαπούρη, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ισπανία 9-11 στα πέναλτι (κ.δ.7-7)

2026 Βελιγράδι, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Ουγγαρία 12-15

13:05 | 25.07.2026

Όπως αναφέραμε, η Ελλάδα θα εμφανιστεί για 18η φορά σε ημιτελικό μεγάλης διοργάνωσης. Μόλις τέσσερις από αυτές νίκησε και προκρίθηκε στον τελικό

13:04 | 25.07.2026

Την Ιταλία, η «γαλανόλευκη» την έχει συναντήσει μία φορά σε ημιτελικό, το 2022 στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης, όπου γνώρισε την ήττα με 11-10

13:04 | 25.07.2026

Η εθνική πόλο έχει μετάσχει 17 φορές σε ημιτελικούς μεγάλων διοργανώσεων (Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, World Cup, World League) και μόνο σε τέσσερις περιπτώσεις έχει καταφέρει να προκριθεί στον τελικό, το αξιοσημείωτο όμως είναι ότι μετράει 2/2 στο Παγκόσμιο Κύπελλο: το 1997 στην Αθήνα είχε νικήσει 8-4 την Ουγγαρία και πέρυσι στην Ποντγκόριτσα είχε επιβληθεί ξανά των Μαγυάρων με 18-14

13:04 | 25.07.2026

Από τη μεριά τους, οι «σετεμπέλο» του Σάντρο Καμπάνια νίκησαν σχετικά εύκολα (18-12) τη Γεωργία και επιδιώκουν να προκριθούν στον τελικό της διοργάνωσης για έκτη φορά, στην επιστροφή τους στο θεσμό μετά το 2023 (πέρυσι η Ιταλία δεν μετείχε, λόγω της τιμωρίας που της επέβαλε η World Aquatics για τη συμπεριφορά της ομάδας στον αγώνα κατάταξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 με την Ισπανία)

13:03 | 25.07.2026

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου ξεπέρασε στον προημιτελικό το εμπόδιο του Μαυροβουνίου με 14-13, αν και «σπατάλησε» μία διάφορα πέντε τερμάτων που είχε εξασφαλίσει στη δεύτερη περίοδο

13:03 | 25.07.2026

Η ελληνική ομάδα έχει ταξιδέψει στην Αυστραλία με κάποιες σημαντικές απουσίες (κάτι που ισχύει πάντως και για τις υπόλοιπες ομάδες της τελικής φάσης)

13:01 | 25.07.2026

Η Εθνική πόλο ανδρών θα επιδιώξει να επαναλάβει την περσινή επιτυχία στην Ποντγκόριτσα, όταν επικράτησε στον ημιτελικό της Ουγγαρίας με 18-14 και έφτασε στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο World Cup, χάνοντας στον τελικό από την Ισπανία

13:00 | 25.07.2026
Στον τελικό βρίσκεται εδώ και λίγα λεπτά η Ουγγαρία, που νίκησε με δυσκολία (13-12) την οικοδέσποινα, Αυστραλία

Το σκορ ήταν 12-12 μέχρι τα τελευταία λεπτά του τέταρτου οκταλέπτου, οι Μαγυάροι όμως έβαλαν το καθοριστικό γκολ για το 12-13 και πέρασαν στον μεγάλο τελικό

13:00 | 25.07.2026

Η εθνική πόλο ανδρών διεκδικεί κόντρα την Ιταλία την πρόκριση στον τελικό του World Cup, για δεύτερη διαδοχική χρονιά

12:59 | 25.07.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον ημιτελικό, Ιταλία - Ελλάδα, για το World Cup στο πόλο

12:59 | 25.07.2026
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