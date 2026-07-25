Η εθνική πόλο ανδρών διεκδικεί κόντρα την Ιταλία την πρόκριση στον τελικό του World Cup, για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Η γαλανόλευκη ξεπέρασε στον προημιτελικό το εμπόδιο του Μαυροβουνίου με 14-13.
Ιταλία – Ελλάδα 9-10 τελικό: Η γαλανόλευκη στον τελικό του World Cup
Ο μεγάλος τελικός κόντρα στην Ουγγαρία θα γίνει την Κυριακή (26.07.2026), στις 11:00 (ώρα Ελλάδας)
με νίκη επί της Ιταλίας (10-9)
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ WORLD CUP
Αποβολή υπέρ της Ιταλίας
Χωρίς τερματοφύλακα παίζει η Ιταλία
Πάμε για τρομερό φινάλε
καλή άμυνα της Ιταλίας στα 15 δεύτερα για τη λήξη - Τάιμ άουτ
28 δελυτερα για τη λήξη
Τάιμ άουτ
Πέρναλτι υπέρ της Ελλαδας
Αποβολή υπέρ της Ιταλίας
τελευταία 120 δευτερόλεπτα στο ματς
ΔΟΚΑΡΙ γι την Ιταλία
τελειωσε ο χρόνος επίθεσης της Ελλάδας
Τίποτα τελικά, η μπάλα στην Ελλάδα
Ο Παπαναστασίου είχε μόλις αποβληθεί και έφευγε κάτω από το νερό, δίπλα από τον Ιταλό
Ζητάει παρενόχληση του Παπαναστασίου στον παίκτη που είχε την μπαλα και που στη συνέχεια την έχασε
Ο Καμπάνια ζήτησε έλεγχο της φάσης
Έκλεψε η Ελλάδα την μπάλα με τον Αργυρόπουλο και με την Ιταλία να έχει επίθεση με παίκτη παραπάνω
Δεν μπόρεσε να σκοράει από κοντά ο Κάκαρης και πάνω σε άμυνα
Μετράει κανονικά το γκολ τη Ιταλίας
Ο Θοδωρή Βλάχος ζήτησε να γίνει έλεγχος στο γκολ
Μεγάλη επέμβαση του Τζωρτζάτου
Δεύτερη αποβολή υπέρ της Ιταλίας
Κερδισμένη αποβολή για την Ιταλία
Δεν μπόρεσε να σκοράρει ο Παπαναστασίου
Νέο λάθος η Ιταλία και αποβολή παίκτη της
Στα μπλοκ η μπάλα στις επιθέσεις των δυο ομάδων
Πέναλτι για την Ελλάδα
Κόκκινη κάρτα στον Γκράτα της Ιταλίας
Καλή άμυνα της Ελλάδας
Μεγάλη επέμβαση του Νικοσία σε έξυπνο σουτ του Γκιουβέτση
Τζανάτσα και Νικολαΐδης να αντικατασταθούν και φεύγουν από το ματς με κόκκινη κάρτα
Για μια κ΄λινηση του Νικολαΐδη σε μαρκάρισμα που δέχθηκε
Υπάρχει έλεγχος VAR
Ο Τζωρτζάτος έκλεισε καλά την γωνία του, στο σουτ που έγινε
Άστοχος ο Παπαναστασίου από κοντά
με παίκτη παραπάνω η Ελλάδα
Επέμβαση του Νικοσία - Στην Ελλάδα η μπάλα
Επιθετικό φάουλ της Ιταλίας - Το πήρε ο Σκουμπάκης
Η Ιταλία πήρε το σπριντ
Νέα "όχι" από τον Τζωρτζάτο!
12,5 δελυτερα για το τέλος του 3ου οκταλέπτου
Μεγάλη επέμβαση του Τζωρτζάτου
με παίκτη παραπάνω η Ιταλία
η Ελλάδα δεν μπόρεσε να σκοράρει με παίκτη παραπάνω
Στα χέρια της Ελλάδας έμεινε η μπάλα
Με παίκτη παραπάνω η Ελλάδα - Τάιμ άουτ από τον Βλάχο
καλή άμυνα της Ιταλίας
Νέα επέμβαση του Τζωρτζάτου
Δεν βγήκε η κόντρα των Ιταλών
κακή πάσα από τη γαλανόλευκη
με παίκτη παραπάνω η Ελλάδα
Δοκάρι για την Ιταλία
καλή άμυνα της Ιταλίας
Κόρνερ η μπάλα, μετά το σουτ του Χαλυβόπουλου
Κακή πάσα των Ιταλών και νέα επίθεση για την Ελλάδα
5 λεπτά για το τέλος της 3ης περιόδου
Έχουμε και πάλι δράση
Τάιμ άουτ από τον Σάντρο Καμπάνια αφού η Ελλάδα πήρε προβάδισμα τριών γκολ
Κερδισμένη αποβολή για την Ελλάδα
Με παίκτη παραπάνω η Ιταλία - Άουτ η μπάλα στην επίθεσή της
Δοκάρι η Ελλάδα αλλά και νέα επίθεση
Κερδισμένη αποβολή για την Ελλάδα
Δοκάρι και έξω η μπάλα σε σουτ του Γκράτα
Νέα επέμβαση τυ Τζωρτζάτου
Απέκρουσε ο Τζωρτζάτος το σουτ του Γκουεράτο
2 κερδισμένα σπριντ για την Ιταλία (1ο και 3ο)
Η Ιταλία το πήρε
Τρίτο σπριντ στο ματς
Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τα 4 λεπτά που αγωνίστηκε με παραπάνω παίκτη στη δεύτερη περίοδο, με αστοχίες στην επίθεση. Ο Τζωρτζάτος κάνει μεγάλο ματς
ΤΟ ΕΒΓΑΛΕ Ο ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ
Πέναλτι υπέρ της Ιταλίας
Νέα επέμβαση του Τζωρτζάτου!
Νέα επέμβαση του Παναγιώτη Τζωρτζάτου
μεγάλη διπλή επέμβαση του Τζωρτζάτου
με παίκτη παραπάνω η Ελλάδα στα 4 λεπτά που απομένουν για το τέλος της περιόδου
Επέμβαση του Νικοσία στο πέναλτι του Αργυρόπουλου
ΠΕΝΑΛΤΙ υπέρ της Ελλάδας και αποβολή του Ντελμπάσο - Χτύπημα... σαν κροσέ στον Νικολαΐδη
Υπάρχει και εξέταση VAR από τον διαιτητή
Επιθετικό φάουλ για την Ελλάδα
Επιθετικό φάουλ για την Ιταλία - Δεν μετράει η γκολάρα που πέτυχε
Δεν μπόρεσε ο Νικολαΐδης να πάρει το πέναλτι
Αδύναμη προσπάθεια των Ιταλών και εύκολη επέμβαση του Τζωρτζάτου
Χαμένη επίθεση της Ελλάδας στον παίκτη παραπάνω, με επέμβαση του πορτιέρε της Ιταλιας
Τρομερό διαγώνιο σουτ του Φερέρο - με παίκτη παραπάνω το γκολ της Ιταλίας
ΠΕΝΑΛΤΙ υπέρ της Εθνικής - Το κέρδισε ο Σκουμπάκης
με παίκτη παραπάνω η Ελλάδα
Επιθετικό φάουλ η Ιταλία
Νέα επέμβαση του Τζωρτζάτου
Η Ελλάδα πήρε το σπριντ στη δεύτερη περίοδο
Νέα επέμβαση του Τζωρτζάτου
Νέα επέμβαση του Τζωρτζάτου και κόρνερ για την Ιταλία
5η επέμβαση του Τζωρτζάτου στο 1ο οκτάλεπτο
Νέα επέμβαση του Τζωρτζάτου (4η στο ματς)
Με παίκτη παραπάνω η Ιταλία (3η φορά στο ματς)
Νέα επέμβαση του Τζωρτζάτου
Δοκάρι για την Ιταλία με τον Αλισιάνι
Δοκάρι για την Ελλάδα, σε σουτ του Σκουμπάκη
με παίκτη παραπάνω η Ελλάδα
μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ιταλία σε επίθεση με παίκτη παραπάνω
με παίκτη παραπάνω η Ιταλία
Επέμβαση του Νικοσία σε σουτ του Παπαναστασίου
Δοκάρι για την Ιταλία
Νέα επέμβαση του Τζωρτζάτου
Δοκάρι για την Ελλάδα
Με παίκτη παραπάνω η Εθνική
Δοκάρι για την Ελλάδα με τον Παπαναστασίου
με παίκτη παραπάνω η Ιταλία
Ο Τζωρτζάτος έδιωξε σε κόρνερ την μπάλα σε σουτ από της περιφέρεια
Το κέρδισε η Ιταλία με τον Αλισιάνι
Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα και το πρώτο σπριντ
Έπεσαν στην πισίνα οι διεθνείς του Θοδωρή Βλάχου
Η ώρα για τον ύμνο εις την Ελευθερία
Η ώρα των εθνικών ύμνων - Πρώτος θα ακουστεί της Ιταλίας
Η σειρά για την παρουσίαση της Εθνικής πόλο
Παρουσιάζονται οι παίκτες τους - Πρώτα, της Ιταλίας
Οι δυο ομάδες κάνουν την εμφάνισή τους
Έκαναν την εμφάνισή τους οι διαιτητές του αγώνα
Έχει ξεκινήσει το τελετουργικό, για την έναρξη της αναμέτρησης
Η αποστολή της Εθνικής: Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης, Γκιουβετσής, Αργυρόπουλος, Παπαναστασίου, Πούρος, Καλογερόπουλος, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Γαρδίκας, Ανδρεάδης, Σπάχιτς
Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή 26.07.2026, στις 11:00 (ώρα Ελλάδας), ενώ νωρίτερα την ίδια ημέρα (07:30) οι ηττημένοι των ημιτελικών θα διεκδικήσουν το χάλκινο μετάλλιο.
Ελλάδα και Ιταλία συναντήθηκαν και στην προκριματική φάση της διοργάνωσης, που έγινε τον Απρίλιο στην Αλεξανδρούπολη, με τους «σετεμπέλο» να παίρνουν τη νίκη με 16-14. Στις αρχές του 2026, όμως, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιβλήθηκε δύο φορές των «σετεμπέλο» στο Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου, 15-13 στη Β΄ φάση και 12-5 στον «μικρό» τελικό
Οι ημιτελικοί της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης των ανδρών στις κορυφαίες διοργανώσεις:
1997 Αθήνα, Παγκόσμιο Κύπελλο: Ουγγαρία 8-4
1999 Φλωρεντία, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Κροατία 7-10
2003 Βαρκελώνη, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ουγγαρία 8-9 (6-6)
2004 Λόγκ Μπιτς, World League: Ουγγαρία 5-10
2004 Αθήνα, Ολυμπιακοί Αγώνες: Σερβία 3-7
2005 Μόντρεαλ, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ουγγαρία 6-7
2015 Καζάν, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Κροατία 13-15 (10-10)
2016 Χοϊζού, World League: ΗΠΑ 16-17 (11-11)
2016 Βελιγράδι, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Σερβία 7-13
2017 Βουδαπέστη, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ουγγαρία 5-7
2021 Τιφλίδα, World League: Μαυροβούνιο 4-8
2021 Τόκιο, Ολυμπιακοί Αγώνες: Ουγγαρία 9-6
2022 Βουδαπέστη, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ιταλία 10-11
2023 Φουκουόκα, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Σερβία 13-7
2025 Μαυροβούνιο, World Cup: Ουγγαρία 18-14
2025 Σιγκαπούρη, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ισπανία 9-11 στα πέναλτι (κ.δ.7-7)
2026 Βελιγράδι, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Ουγγαρία 12-15
Όπως αναφέραμε, η Ελλάδα θα εμφανιστεί για 18η φορά σε ημιτελικό μεγάλης διοργάνωσης. Μόλις τέσσερις από αυτές νίκησε και προκρίθηκε στον τελικό
Την Ιταλία, η «γαλανόλευκη» την έχει συναντήσει μία φορά σε ημιτελικό, το 2022 στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης, όπου γνώρισε την ήττα με 11-10
Η εθνική πόλο έχει μετάσχει 17 φορές σε ημιτελικούς μεγάλων διοργανώσεων (Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, World Cup, World League) και μόνο σε τέσσερις περιπτώσεις έχει καταφέρει να προκριθεί στον τελικό, το αξιοσημείωτο όμως είναι ότι μετράει 2/2 στο Παγκόσμιο Κύπελλο: το 1997 στην Αθήνα είχε νικήσει 8-4 την Ουγγαρία και πέρυσι στην Ποντγκόριτσα είχε επιβληθεί ξανά των Μαγυάρων με 18-14
Από τη μεριά τους, οι «σετεμπέλο» του Σάντρο Καμπάνια νίκησαν σχετικά εύκολα (18-12) τη Γεωργία και επιδιώκουν να προκριθούν στον τελικό της διοργάνωσης για έκτη φορά, στην επιστροφή τους στο θεσμό μετά το 2023 (πέρυσι η Ιταλία δεν μετείχε, λόγω της τιμωρίας που της επέβαλε η World Aquatics για τη συμπεριφορά της ομάδας στον αγώνα κατάταξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 με την Ισπανία)
Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου ξεπέρασε στον προημιτελικό το εμπόδιο του Μαυροβουνίου με 14-13, αν και «σπατάλησε» μία διάφορα πέντε τερμάτων που είχε εξασφαλίσει στη δεύτερη περίοδο
Η ελληνική ομάδα έχει ταξιδέψει στην Αυστραλία με κάποιες σημαντικές απουσίες (κάτι που ισχύει πάντως και για τις υπόλοιπες ομάδες της τελικής φάσης)
Η Εθνική πόλο ανδρών θα επιδιώξει να επαναλάβει την περσινή επιτυχία στην Ποντγκόριτσα, όταν επικράτησε στον ημιτελικό της Ουγγαρίας με 18-14 και έφτασε στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο World Cup, χάνοντας στον τελικό από την Ισπανία
Το σκορ ήταν 12-12 μέχρι τα τελευταία λεπτά του τέταρτου οκταλέπτου, οι Μαγυάροι όμως έβαλαν το καθοριστικό γκολ για το 12-13 και πέρασαν στον μεγάλο τελικό
Η εθνική πόλο ανδρών διεκδικεί κόντρα την Ιταλία την πρόκριση στον τελικό του World Cup, για δεύτερη διαδοχική χρονιά
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον ημιτελικό, Ιταλία - Ελλάδα, για το World Cup στο πόλο
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