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Αθλητικά

Ο Σάσα Βεζένκοφ πήρε το μεταπτυχιακό του στην Εθνική Αθλητική Ακαδημία της Βουλγαρίας

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη χώρα του είναι πλέον ο ηγέτης του Ολυμπιακού
Ο Σάσα Βεζένκοφ
Ο Σάσα Βεζένκοφ (ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Λίγο καιρό μετά την ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης χρονιάς με τον Ολυμπιακό, ο Σάσα Βεζένκοφ είχε και μια προσωπική “νίκη”, αφού πήρε το μάστερ στην αθλητική ακαδημία της Βουλγαρίας, έτσι ώστε να γίνει προπονητής.

Μάλιστα, ο Σάσα Βεζένκοφ έλαβε το πιστοποιητικό του για το δεύτερο βασικό του πτυχίο, από τον πρύτανη της Εθνικής Αθλητικής Ακαδημίας, καθηγητή Κράσιμιιρ Πέτκοφ. Αξίζει να σημειωθεί, πως ο ηγέτης του Ολυμπιακού πριν από έναν χρόνο, ολοκλήρωσε επίσης το πτυχίο του, στην προπονητική.

 
 
 
 
 
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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη bTV Sport (@btvsport)

Ο MVP της Euroleague που ολοκληρώθηκε φροντίζει για το μέλλον του έτσι ώστε να ασχοληθεί και με το μπάσκετ και μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

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