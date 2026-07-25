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Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Τζολάκης περνάει ιατρικά και ενσωματώνεται στην προετοιμασία της Χαλ στη Σλοβενία

Άμεσες εμφανίζονται να είναι οι εξελίξεις, για το μέλλον του Έλληνα τερματοφύλακα
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Στην τελική ευθεία μπαίνει η μετεγγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στην Χαλ. Ο 24χρονος Έλληνας τερματοφύλακας ετοιμάζεται για να ανοίξει ένα νέο ποδοσφαιρικό κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο Κώστας Καραπαπάς επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους που βρίσκονται στην Ολλανδία το πόσο προχωρημένη είναι η μετεγγραφή του Κωσταντή Τζολάκη στη Χαλ, με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να επιστρέφει στην Αθήνα νωρίτερα από την υπόλοιπη αποστολή.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, ο Τζολάκης αναμένεται να περάσει σήμερα (25/07) από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για να ταξιδέψει στη Σλοβενία όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της αγγλικής ομάδας.

Όπως ανέφερε ο Βρετανός δημοσιογράφος, ο Έλληνας τερματοφύλακας, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά με τα ιατρικά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους νεοφώτιστους της Premier League, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Το σίγουρο είναι, πως ο Τζολάκης μετράει αντίστροφα στον Ολυμπιακό.

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