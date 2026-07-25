Οι φίλοι του ΠΑΟΚ έσπασαν το φράγμα των 10.000 εισιτηρίων διαρκείας

Τα εισιτήρια διαρκείας κάνουν… φτερά! Περισσότεροι από 10.000 φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν κλείσει τη θέση τους για την επόμενη σεζόν στην Τούμπα, την τελευταία πριν την έναρξη των εργασιών για το νέο γήπεδο της ομάδας.

Στην καθημερινή ενημέρωσή της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε πως 10.124 εισιτήρια διαρκείας έχουν βρει κάτοχο, με την προπώληση να συνεχίζεται σταθερά. Η προθεσμία για την ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας εκπνέει την προσεχή Τρίτη (28.07 2027), ενώ η ελεύθερη προπώληση θα διεξαχθεί μέχρι τις 6 Αυγούστου.

“Κάθε θέση έχει σημασία. Κάθε φωνή κάνει τη διαφορά. 10.124 διαρκείας. Και συνεχίζουμε” ανέφεραν από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.