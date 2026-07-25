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Αθλητικά

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ έσπασαν το φράγμα των 10.000 εισιτηρίων διαρκείας

Και όλα αυτά, ενώ την Κυριακή (25.07.2026) ξεκινά η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας χωρίς περιορισμούς για όλες τις διαθέσιμες θέσεις του γηπέδου
(ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
(ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
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Τα εισιτήρια διαρκείας κάνουν… φτερά! Περισσότεροι από 10.000 φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν κλείσει τη θέση τους για την επόμενη σεζόν στην Τούμπα, την τελευταία πριν την έναρξη των εργασιών για το νέο γήπεδο της ομάδας.

Στην καθημερινή ενημέρωσή της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε πως 10.124 εισιτήρια διαρκείας έχουν βρει κάτοχο, με την προπώληση να συνεχίζεται σταθερά. Η προθεσμία για την ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας εκπνέει την προσεχή Τρίτη (28.07 2027), ενώ η ελεύθερη προπώληση θα διεξαχθεί μέχρι τις 6 Αυγούστου.

“Κάθε θέση έχει σημασία. Κάθε φωνή κάνει τη διαφορά. 10.124 διαρκείας. Και συνεχίζουμε” ανέφεραν από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

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Αθλητικά
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