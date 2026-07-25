Επικό ματς ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος, κατέβασε «ρολά» στο Ιταλία – Ελλάδα με 21 επεμβάσεις

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα, Παναγιώτη Τζωρτζάτο, η εθνική πόλο των ανδρών προκρίθηκε στον τελικό του World Cup, που φιλοξενείται στο Σίδνεϊ.

Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος αποδείχθηκε “κέρβερος” με 21 επεμβάσεις και η Εθνική πόλο των ανδρών του Θοδωρή Βλάχου επικράτησε 10-9 της Ιταλίας, σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι, όπου μάλιστα οι “σετεμπέλο” αγωνίστηκαν για τέσσερα λεπτά στη δεύτερη περίοδο με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής του Ντελ Μπάσο για βιαιοπραγία.

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Η γαλανόλευκη θα διεκδικήσει αύριο (26.07.2026, 11:00, Newsit.gr) τον πρώτο διεθνή τίτλο της ιστορίας της απέναντι στην Ουγγαρία, η οποία νίκησε 13-12 την Αυστραλία.

Η Εθνική πόλο των ανδρών αντιμετώπισε προβλήματα με την πολύ δυναμική ιταλική άμυνα και κατάφερε να σκοράρει μόλις ένα γκολ στην πρώτη περίοδο, έχοντας 1/3 στον παίκτη παραπάνω. Οι Ιταλοί είχαν καλύτερες επιλογές, αλλά έκλεισαν το πρώτο οκτάλεπτο με το ελάχιστο προβάδισμα (2-1), καθώς ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος κατέγραψε ένα απίστευτο στατιστικό επίτευγμα, με δέκα αποκρούσεις σε δώδεκα σουτ που πήγαν στην εστία του!

Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος έγινε ο “εφιάλτης” της Ιταλίας.