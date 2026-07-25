Μαρία Μενούνος και ΕΟΕ θα κάνουν κοινές δράσεις για τη στήριξη της Team Hellas ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λος Άντζελες

Η Πρέσβης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες “Los Angeles 2028”, Μαρία Μενούνος, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρο Κούβελο, με αντικείμενο τον σχεδιασμό των επόμενων κοινών δράσεων για την υποστήριξη της ελληνικής Ολυμπιακής ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν το προσεχές διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενεργή κινητοποίηση της ελληνικής ομογένειας υπέρ της Team Hellas, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028.

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Η Μαρία Μενούνος, η οποία διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα και την ομογένεια των ΗΠΑ, θα αξιοποιήσει την επιρροή και το εκτεταμένο δίκτυο επαφών της, συμβάλλοντας στην προώθηση της αποστολής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τη στήριξη των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στους Αγώνες.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, ευχαρίστησε τη Μαρία Μενούνος για τη διαρκή προσφορά και τη διάθεσή της να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική Ολυμπιακή οικογένεια. «Μαρία σε ευχαριστούμε που είσαι στο πλευρό μας και μας στηρίζει στην προσπάθεια να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή αποστολή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Η δημοφιλία και η απήχηση σου στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σίγουρο ότι θα κινητοποιήσουν όλους τους συμπατριώτες μας. Ηδη έχουμε κάνει σημαντικές επαφές με επιφανείς Έλληνες και έχουμε βρει τόπους προπόνησης αλλά και φιλοξενίας των αθλητών μας, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων», τόνισε ο κ. Κούβελος.

Από την πλευρά της, η Μαρία Μενούνος, που θα είναι και η Master of Ceremonies των Τελετών της Ολυμπιακής Φλόγας για το 2028, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τον ρόλο της ως Πρέσβης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τονίζοντας ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή να συμβάλει στην προσπάθεια στήριξης της Team Hellas και να ενώσει τις δυνάμεις της ελληνικής κοινότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε οι Έλληνες αθλητές να έχουν την καλύτερη δυνατή υποστήριξη στην πορεία τους προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Los Angeles.