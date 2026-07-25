Βοζίνια: Ο τερματοφύλακας που «έλαμψε» στο Μουντιάλ του 2026 συνεχίζει στην Κόλο Κόλο

Νέα σελίδα στην καριέρα του. Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, ένα από τα “πρόσωπα” του Μουντιάλ του 2026, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κόλο Κόλο.

Ο σύλλογος της Χιλής ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 40χρονου τερματοφύλακα από το Πράσινο Ακρωτήρι, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός μετά την εντυπωσιακή του παρουσία στο Μουντιάλ. Ο πρόεδρος της Κόλο Κόλο επιβεβαίωσε πως ο Βοζίνια θα ενσωματωθεί στην ομάδα τις επόμενες ημέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Βοζίνια θα γίνει παίκτης της Κόλο Κόλο. Θα έλθει στην Χιλή τις επόμενες ημέρες, θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια θα παρουσιαστεί εδώ στο Εστάντιο Μονουμεντάλ», δήλωσε ο Ανίμπαλ Μόσα στους δημοσιογράφους πριν από έναν αγώνα εθνικού πρωταθλήματος.

Ο Βοζίνια ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με ηρωικές εμφανίσεις στην ηλικία των 40 ετών, κυρίως στον αγώνα της φάσης των ομίλων εναντίον της Ισπανίας (0-0), της μετέπειτα πρωταθλήτριας. Ο Χοσιμάρ Χοσέ Έβορα Ντίας, όπως είναι το πλήρες ονοματεπώνυμο του, οδήγησε την εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου στον γύρο των 32, όπου οι «μπλε καρχαρίες», αποκλείσθηκαν στην παράταση από την μετέπειτα φιναλίστ Αργεντινή στην παράταση (κ.α. 1-1 3-2).

Vozinha to Colo Colo, here we go! Verbal agreement in place for Cape Verde goalkeeper.



Documents yet to be signed, likely to happen over the weekend and then time to travel for medical tests.



Vozinha, ready for new chapter in Chile. pic.twitter.com/La6gjffDBL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026

Με καριέρα στην Κύπρο, στην Σλοβακία, στην Μολδαβία και στην Αγκόλα, ο Βοζίνια υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο σε ηλικία 26 ετών, ενώ η μετεγγραφή του από την πορτογαλική Τσάβες (Β` κατηγορία) στην Κόλο Κόλο, αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

«Είναι σε εξαιρετική φόρμα, γι’ αυτό και θα τον αποκτήσουμε», πρόσθεσε ο Μόσα. Χάρη στις εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στην προβολή του δημοφιλούς Βραζιλιάνου influencer, Κασιμίρο, ο Βοζίνια έχει γίνει μια εξαιρετικά δημοφιλής φιγούρα μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες, φτάνοντας από 50.000 σε σχεδόν 30 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram.