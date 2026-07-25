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Αθλητικά

Ουγγαρία – Ελλάδα ο τελικός του World Cup, η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει το μεγάλο ματς της Εθνικής πόλο των ανδρών

Το ελληνικό πόλο θα προσπαθήσει την Κυριακή (26.07.2026) να διεκδικήσει ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Μετά από μια συγκλονιστική εμφάνιση στον ημιτελικό του World Cup κόντρα στην Ιταλία, η ψυχωμένη και παθιασμένη Εθνική πόλο των ανδρών πέτυχε μια τεράστια πρόκριση επί της “σετεμπέλιο” με 10-9.

Έτσι, η Εθνική πόλο των ανδρών πέρασε στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο, φιλοδοξώντας να κατακτήσει επιτέλους το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Έχοντας, ήδη, εξασφαλίσει την άνοδο στο βάθρο των μεταλλιούχων (στην άλλη -απευκτέα- περίπτωση θα πάρει το αργυρό).

Αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στον τελικό για το χρυσό, την Κυριακή (26.07.2026), στις 11:00 (ώρα Ελλάδας, ζωντανά τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ και με live από το Newsit.gr), θα είναι η Ουγγαρία, που νίκησε νωρίτερα, στον άλλον ημιτελικό την Αυστραλία με 13-12.

Είναι η τρίτη συμμετοχή της Ελλάδας σε τελικό του θεσμού, κάτι που είχε πετύχει και πριν από 28 χρόνια, το 1997 στην Αθήνα, όταν τότε ονομαζόταν FINA CUP, όταν είχε πάρει το ασημένιο, αλλά και δεύτερη συνεχόμενη, καθώς είχε βγει δεύτερη και πέρυσι στην Ποντγκόριτσα.

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