Ιταλία – Ελλάδα: Ραντεβού με την ιστορία και το πρώτο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό για την Εθνική πόλο ανδρών

Η Εθνική πόλο ανδρών αντιμετωπίζει την Ιταλία με στόχο να γράψει ιστορία και να κατακτήσει το πρώτο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο.

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο, που διεξάγεται στο Βελιγράδι, η Εθνική πόλο ανδρών θέλει να κάνει κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ μέχρι σήμερα στην ιστορία της. Θα παίξει κόντρα στην Ιταλία για να σπάσει την «κατάρα» και να ανέβει στο βάθρο για πρώτη φορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου έχουν κερδίσει ήδη μία φορά την Ιταλία στη διοργάνωση με 15-13 σε ένα παιχνίδι, που είχαν δείξει ξεκάθαρα σημάδια ανωτερότητας, όμως ένα παιχνίδι μεταλλίου είναι πάντα διαφορετικό και θα κληθούν να κάνουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να πάρουν αυτό που θέλει όλη η Ελλάδα.

Ο Βλάχος θα είναι κανονικά στον πάγκο της Εθνικής, παρά την αποβολή του από τον χαμένο ημιτελικό με τους Ούγγρους, και θα έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες και θα αποφασίσει αυτός ποια θα είναι η τελική του 14άδα.

Στο γήπεδο του Βελιγραδίου θα υπάρχουν και αρκετοί Έλληνες φίλαθλοι για να στηρίξουν τους αθλητές της Εθνικής πόλο ανδρών και να πανηγυρίσουν μαζί τους, αν όλα πάνε καλά στον μικρό τελικό.

Κόντρα στους Ιταλούς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν έχει θετική προϊστορία, καθώς σε 144 αναμετρήσεις έχει 101 ήττες και 31 νίκες, ενώ 12 παιχνίδια ολοκληρώθηκαν ισόπαλα.

Σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα φέτος έκανε την πρώτη της νίκη μετά από 13 ήττες και μία ισοπαλία.