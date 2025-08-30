Ιταλία – Γεωργία 78-62: «Προσγείωσαν» τους Γεωργιανούς οι Ιταλοί, αποβλήθηκε έξαλλος ο Σενγκέλια

Η Ιταλία ξεπέρασε άμεσα την ήττα από την Ελλάδα και “προσγείωσε” τη Γεωργία μετά τη μεγάλη νίκη της επί της Ισπανίας, επικρατώντας με 78-62 στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket.

Σε ένα ματς με πολλές διαμαρτυρίες από την πλευρά της Γεωργίας, που έφερε και την αποβολή του Τορνίκε Σενγκέλια με δύο τεχνικές ποινές μέσα σε λίγα λεπτά, η Ιταλία πήρε το προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο και έφθασε τελικά σε μία εύκολη νίκη με πρωταγωνιστές τους Φοντέκιο και Ντιούφ.

Οι Γεωργιανοί είχαν από την πλευρά τους, είχαν τον Μπιτάτζε με 22 πόντους, αλλά ο Σενγκέλια έμεινε άποντος με 0/8 σουτ και έφυγε από το γήπεδο, βρίζοντας τους διαιτητές της αναμέτρησης. Οι δύο ομάδες πάντως, έχουν πλέον από μία νίκη και μία ήττα στον όμιλο, όπου η Ελλάδα ετοιμάζεται να κάνει το 2/2 κόντρα στην Κύπρο.

Toko Shengelia, dedicándole unas palabras a cada uno de los tres árbitros tras ser expulsado pic.twitter.com/zIocXndRsL — Eurohoops España (@EurohoopsES) August 30, 2025

Τα δεκάλεπτα: 18-10, 32-32, 53-47, 78-62

Τα στατιστικά των παικτών

Ιταλία (Ποτσέκο): Γκαλινάρι, Μέλι 8 (2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φοντέκιο 14 (4/5 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 6 λάθη), Τόμσον 6, Ρίτσι 8 (2), Σπανιόλο 5 (1), Νιάνγκ 15 (2/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/7 βολές), Σπίσου 3 (1), Ντιουφ 13 (3/4 δίποντα, 7/9 βολές, 5 ριμπάουντ), Ακέλε, Παγιόλα 6 (1/7 σουτ, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα)

Γεωργία (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι 3, Μαμουκελασβίλι 13 (4/7 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 5/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα), Τζιντζαράτζε, Μπουρτζανάτζε 7, Σερμαντίνι, Σανάτζε 8 (1), Σενγκέλια (0/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπιτάτζε 22 (8/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/5 βολές, 4 ριμπάουντ), Μπάλντουιν 9 (1 τρίποντο, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Οτσχικίτζε