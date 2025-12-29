Ιβάν Σαββίδης για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ: «Να δείξουμε ότι θυμόμαστε ποιο είναι το DNA μας»

Με τη συμμετοχή του Ιβάν Σαββίδη, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ και ο ιδιοκτήτης της “ασπρόμαυρης” ΠΑΕ έθεσε τους στόχους για τους εορτασμούς των ιστορικών γενεθλίων της ομάδας.

Ο Ιβάν Σαββίδης ζήτησε το 2026 να αναδειχθεί το DNA του ΠΑΟΚ στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου, όπου και συμφωνήθηκε να παρουσιαστούν μία σειρά από προτάσεις για τους εορτασμούς του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Με την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη έγινε σήμερα η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής για τον εορτασμό των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ. Ο πρόεδρος της επιτροπής, Κώστας Βασιλόπουλος, παρουσίασε τα μέλη της επιτροπής στον πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο κ. Σαββίδης καλωσόρισε τα εξέχοντα μέλη της οικογένειας του ΠΑΟΚ, που «έχουν αποδείξει ότι είναι απ’ αυτούς που αληθινά αγαπούν και ζουν για τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ» και σημείωσε ότι πέρα από τις αγωνιστικές επιτυχίες, ο στόχος είναι σ’ αυτή τη χρονιά των εορτασμών, να δείξουμε ότι θυμόμαστε ποιοι είμαστε και ποιο είναι το dna μας.

Κατά την διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης, που πραγματοποίησε η επιτροπή, έγινε η πρώτη καταγραφή απόψεων για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν καθ΄ όλη την διάρκεια του 2026.

Κοινή πεποίθηση όλων των μελών της 15μελους επιτροπής, είναι η ανάγκη, οι δράσεις και οι εκδηλώσεις να διαρκέσουν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του νέου έτους και το μήνυμα της συμπλήρωσης ενός αιώνα ζωής, να μεταδοθεί εντός κι εκτός συνόρων και να αγγίζει όσους νιώθουν ΠΑΟΚ.

Με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, η επιτροπή θα προχωρήσει στην επόμενη συνεδρίασή της, στην κατάθεση των προτάσεων προκειμένου να καθοριστεί το τελικό πλάνο και να ξεκινήσει η επιχειρησιακή προετοιμασία των events για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.

Το σύνολο των εκδηλώσεων θα έχει ως στόχο την καταγραφή των αξιών και των ιδανικών που πρεσβεύει ο σύλλογος που ιδρύθηκε το 1926.

Η πρώτη δράση θα αποτελέσει μια μίνι – έκπληξη, «καλωσορίσματος» του νέου έτους.