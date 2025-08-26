Αθλητικά

Ιβάν Σαββίδης και Χρήστος Ζαφείρης συναντήθηκαν στο Πόρτο Καρράς: «Καλωσόρισες στην οικογένεια του ΠΑΟΚ»

Οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να τα πουν από κοντά μετά την επισημοποίηση της σπουδαίας μεταγραφής του Έλληνα ποδοσφαιριστή στον Δικέφαλο
Ο Ιβάν Σαββίδης συναντήθηκε την Τρίτη (26/8.2025) με τον Χρήστο Ζαφείρη, λίγες ώρες μετά την οριστικοποίηση της μεταγραφής του 22χρονου διεθνή μέσου στον ΠΑΟΚ.

Ο Χρήστος Ζαφείρης επισκέφτηκε τον Ιβάν Σαββίδη στη βίλα του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ στο Πόρτο Καρράς, τραβώντας μαζί μεταξύ άλλων φωτογραφίες.

Ο πρόεδρος του Δικεφάλου του Βορρά τον καλωσόρισε στην μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα αποτελεί σημαντικό κομμάτι των επιτυχιών που έρχονται.

Ο Ζαφείρης, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τον πρόεδρο για τη μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, δήλωσε χαρούμενος που θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ και τόνισε ότι έρχεται στην Τούμπα για να πετύχει μεγάλα πράγματα, για να κερδίσει τίτλους και να παίξει με τον ΠΑΟΚ στο UEFA Champions League.

