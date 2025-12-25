Αθλητικά

Ιζαμπέλ Μαρσινάκ: Πέθανε από λέμφωμα Χότζκιν η 18χρονη Βραζιλιάνα πρωταθλήτρια της ρυθμική γυμναστικής

Στο πένθος βυθίστηκε ο χώρος του αθλητισμού στη Βραζιλία καθώς η 18χρονη Ιζαμπέλ Μαρσινάκ -πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής νέων το 2021- άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη (25.12.2025).

Η νεαρή αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής πέθανε από λέμφωμα Χότζκιν, έναν τύπο καρκίνου που προσβάλλει το λεμφικό σύστημα, όπως ανέφερε η Ομοσπονδία Γυμναστικής Παρανά.

Η νεαρή γυμνάστρια θεωρήθηκε μία από τις μεγάλες ελπίδες της Βραζιλίας στη ρυθμική γυμναστική. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, είχε ήδη κερδίσει τίτλους σε περιφερειακό επίπεδο στην πολιτεία καταγωγής της, την Παρανά, στη νότια Βραζιλία, αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

Η σορός της τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα την Πέμπτη (25.12.2025) στην Αραουκάρια, την πόλη καταγωγής της, στην μητροπολιτική περιοχή της Κουριτίμπα, όπου θα ταφεί και η αθλήτρια.

