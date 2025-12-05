ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Αποκλειστήκαμε από τα κονδύλια της ενεργειακής αναβάθμισης πριν παραχωρηθεί το γήπεδο»

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να ετοιμάζεται να αγωνιστεί με την Βαλένθια (05/12/25, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) η αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού, όμως έχει αλλάξει το θέμα συζήτησης της ημέρας.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή της θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει λάβει κανένα κονδύλι της ενεργειακής αναβάθμισης πριν ή μετά από τη συμφωνία για την παραχώρηση του κλειστού γηπέδου.

«Δεδομένου πως τις τελευταίες ημέρες διακινούνται ανακριβείς πληροφορίες και προς αποκατάσταση της αλήθειας, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει ότι όχι μόνο δεν έχει επωφεληθεί από τα κονδύλια της ενεργειακής αναβάθμισης των λοιπών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, αντιθέτως αποκλείστηκε ρητώς από αυτά αμέσως μετά την επίτευξη της συμφωνίας για την παραχώρηση του κλειστού και ΠΡΙΝ υπογραφεί η σχετική σύμβαση», ανέφερε χαρακτηριστικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.