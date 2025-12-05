Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Αποκλειστήκαμε από τα κονδύλια της ενεργειακής αναβάθμισης πριν παραχωρηθεί το γήπεδο»

Η πράσινη ΚΑΕ ξεκαθάρισε ότι είχε αποκλειστεί από τα ενεργειακά κονδύλια πριν πάρει το γήπεδο στα χέρια της
Παναθηναϊκός
Το Telekom Center Athens σε αγώνα του Παναθηναϊκού/(ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να ετοιμάζεται να αγωνιστεί με την Βαλένθια (05/12/25, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) η αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού, όμως έχει αλλάξει το θέμα συζήτησης της ημέρας.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή της θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει λάβει κανένα κονδύλι της ενεργειακής αναβάθμισης πριν ή μετά από τη συμφωνία για την παραχώρηση του κλειστού γηπέδου.

«Δεδομένου πως τις τελευταίες ημέρες διακινούνται ανακριβείς πληροφορίες και προς αποκατάσταση της αλήθειας, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός  ξεκαθαρίζει ότι όχι μόνο δεν έχει επωφεληθεί από τα κονδύλια της ενεργειακής αναβάθμισης των λοιπών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, αντιθέτως αποκλείστηκε ρητώς από αυτά αμέσως μετά την επίτευξη της συμφωνίας για την παραχώρηση του κλειστού και ΠΡΙΝ υπογραφεί η σχετική σύμβαση», ανέφερε χαρακτηριστικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
226
146
102
72
56
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo