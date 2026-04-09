Κάηκε ολοσχερώς η οροφή του ποδηλατοδρόμιου στο Ολυμπιακό πάρκο του Ρίο ντε Τζανέιρο

Ο δήμαρχος της πόλης τόνισε ότι δεν τραυματίστηκε κανείς και πως ο αγωνιστικός χώρος δεν υπέστη καμία ζημιά
Η φωτιά στο Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο
Η φωτιά στο Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο του Ρίο ντε Τζανέιρο/ (AP Photo/Bruna Prado)

Στο Ολυμπιακό πάρκο του Ρίο ντε Τζανέιρο ξέσπασε μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε την οροφή του ποδηλατοδρόμιου, το οποίο φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016.

Την Μεγάλη Τετάρτη στις 04:17 τοπική ώρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά, την οποία χρειάστηκαν 80 πυροσβέστες με 20 οχήματα για να θέσουν υπό έλεγχο στο Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο.

Στο ίδιο κτίριο υπάρχει και το Ολυμπιακό Μουσείο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν τα πάντα για να διασφαλίσουν ότι οι εσωτερικοί χώροι του σταδίου δεν θα καταστραφούν κάτι που πέτυχαν, καθώς μόνο η οροφή του ποδηλατοδρόμιου καταστράφηκε.

 

«Παραμένει άθικτη και καλά διατηρημένη. Προφανώς, θα χρειαστεί να καθαριστεί και να υποβληθεί σε κάποια μορφή συντήρησης πριν μπορέσουμε να ανακοινώσουμε ότι το ποδηλατοδρόμιο επιστρέφει σε λειτουργία», ανέφερε ο δήμαρχος του Ρίο ντε Τζανέιρο για την πίστα και τους εσωτερικούς χώρους του σταδίου.

 

Οι αξιωματούχοι της πυροσβεστικής τόνισαν ότι δεν υπήρχε τραυματισμός από την πυρκαγιά και πως δεν υπήρχε κίνδυνος να επεκταθεί η φωτιά και στα όμορα στάδια.

