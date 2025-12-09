Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1: Λυτρωτής Ζέλσον Μαρτίνς και ζωντανοί οι Πειραιώτες στη μάχη της πρόκρισης στα πλέι οφ του Champions League

Ο Ολυμπιακός έμεινε ζωντανός στη μάχη της πρόκρισης στα πλέι οφ του Champions League. Με γκολ από τον Ζέλσον Μαρτίνς στο 73′, οι Πειραιώτες έφυγαν με το διπλό από το “παγωμένο” Καζακστάν και χρειάζονται ακόμα δύο νίκες στις εναπομείνασες δύο αγωνιστικές με Λεβερκούζεν (μέσα) και Άγιαξ (έξω), προκειμένου να συνεχίζουν το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι τους.

Ο Ολυμπιακός έφτασε τους πέντε βαθμούς στο φετινό Champions League, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στη League Phase.

Μία νίκη που θα ερχόταν πολύ πιο εύκολα, αν οι Πειραιώτες ήταν λίγο πιο τυχεροί και αν ο τερματοφύλακας της Καϊράτ δεν έκανε το ματς της ζωής του, κατεβάζοντας ρολά.

H ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε και δύο δοκάρια και γενικότερα έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, για να πετύχει μία πολύ πιο ευρεία νίκη.

Οι Πειραιώτες έκαναν το χρέος τους με “χρυσό” σκόρερ τον Μαρτίνς και ατενίζουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον τους στη League Phase του Champions League.

Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και κυριάρχησε απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο από τα πρώτα λεπτά. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κυκλοφόρησε την μπάλα, έκλεισε την Καϊράτ Αλμάτι στα καρέ της και άρχισε να χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη μετά το αναγνωριστικό πρώτο τέταρτο.

Την ίδια ώρα, η Καϊράτ Αλμάτι ήταν παντελώς ακίνδυνη, με τον Κωνσταντή Τζολάκη να έχει ρόλο θεατή στο παιχνίδι, αφού δεν χρειάστηκε ούτε μία φορά να πιάσει την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή του Ολυμπιακού ήρθε στο 18′. Ο Ποντένσε έκανε τη σέντρα, ο Ελ Κααμπί πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και με κοντινή κεφαλιά την έστειλε προς την εστία, αλλά ο τερματοφύλακας της Καϊράτ έκανε τρομερή επέμβαση, κρατώντας το μηδέν.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Ολυμπιακός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Καϊράτ, αλλά το γκολ του δεν μέτρησε. Ο Τσικίνιο έφυγε από θέση οφσάιντ, έδωσε στον Ελ Κααμπί, ο οποίος σκόραρε, αλλά δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει ακόμα ένα ευρωπαϊκό γκολ με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Στο 22′ ο Ελ Κααμπί έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, αλλά ο φοβερός τερματοφύλακας της Καϊράτ είχε και πάλι απάντηση στον Μαροκινό σέντερ φορ.

Μετά το 25′, ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει τους Καζάκους, με αιχμή του δόρατος τον Μαρτίνς, ο οποίος πήρε σχεδόν όλες τις επιθέσεις από τη δεξία, ωστόσο το 0-0 σφράγισε τις προσπάθειες των δύο ομάδων στο πρώτο ημίχρονο.

Η εικόνα του δεύτερου μέρους ήταν λίγο διαφορετική στο ξεκίνημα απ’ αυτή του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τόσο καλό ρυθμό, με την Καϊράτ να προσπαθεί να βγει απειλητικά μπροστά, δίχως πάντως να κάνει κάποια αξιόλογη τελική στην εστία του Τζολάκη.

Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 60′ για να κάνει ο Ολυμπιακός σουτ στην εστία στο δεύτερο μέρος, με τον Τσικίνιο να απειλεί έξω από την περιοχή τον τερματοφύλακα της Καϊράτ, ο οποίος είχε και πάλι απάντηση.

Στο 63′ ήρθε και η πρώτη τελική των Καζάκων, με τον Εντμίλσον να κάνει το σουτ και τον Μπιανκόν να βάζει σωτήρια την κόντρα.

Η λύτρωση για τον Ολυμπιακό ήρθε στο 73′, με τον Μαρτίνς να δίνει τη λύση, νικώντας τον Αναρμπέκοφ από εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι Πειραιώτες άγγιξαν το 0-2 σε δύο φάσεις, αλλά ο τερματοφύλακας της Καϊράτ κατέβασε τα ρολά, νικώντας τον Ταρέμι (με τη βοήθεια του δοκαριού) και τον Ελ Κααμπί.

Με την ψυχολογία στα ύψη, ο Ολυμπιακός τα έδωσε όλα για ένα δεύτερο γκολ, αλλά η μπάλα δεν τον ήθελε, με το πλασέ του Ελ Κααμπί στο 78′ να βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 89′ ο Ολυμπιακός είχε ακόμα ένα δοκάρι, με τον Ελ Κααμπί να περνάει και τον τερματοφύλακα, αλλά να μην μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ (Ραφαέλ Ουραζμπάχτιν): Αναρμπέκοφ, Ταπάλοφ (46’ Τουγιακμπάεφ), Σιρομπόκοφ, Σορόκιν, Μάτα, Γκλάζερ, Μπάιμπεκ (82’ Κασαμπουλάτ), Μρίνσκι, Ρικαρντίνιο (46’ Ζορζίνιο), Ζάρια (46’ Γκρόμικο), Εντμίλσον (82’ Στανόγιεφ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ροντινέι, Έσε (84’ Γκαρθία), Μουζακίτης, Τσικίνιο (62’ Ταρέμι), Μαρτίνς, Ποντένσε (62’ Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί.