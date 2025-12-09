Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός: Βασικός ο Ποντένσε – Οι ενδεκάδες του αγώνα

Οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ, για το ματς στο Champions League
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ολυμπιακός και Καϊράτ Αλμάτι κοντράρονται στην Αστάνα, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους Πειραιώτες να “καίγονται” για τη νίκη.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα, Ολυμπιακός και Καϊράτ Αλμάτι έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκινάει τελικά βασικό τον Ποντένσε, ενώ τοποθετεί τους Μουζακίτη και Έσε στο χώρο του ερυθρόλευκου κέντρου.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί

Στον πάγκο για τους ερυθρολεύκους οι: Μπότης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης, Ταρέμι

Η ενδεκάδα της Καϊράτ Αλμάτι: Αναρμπέκοφ, Ταμπάλοφ, Σιριμπόκοφ, Σορόκιν, Λουίς Μάτα, Γκέιζερ, Μπάλμπεκ, Μρίνσκι, Ρικαρντίνιο, Ζάρια, Εντμίλσον

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
201
162
150
112
103
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo