Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός: Βασικός ο Ποντένσε – Οι ενδεκάδες του αγώνα

Ολυμπιακός και Καϊράτ Αλμάτι κοντράρονται στην Αστάνα, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους Πειραιώτες να “καίγονται” για τη νίκη.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα, Ολυμπιακός και Καϊράτ Αλμάτι έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκινάει τελικά βασικό τον Ποντένσε, ενώ τοποθετεί τους Μουζακίτη και Έσε στο χώρο του ερυθρόλευκου κέντρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί

Στον πάγκο για τους ερυθρολεύκους οι: Μπότης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης, Ταρέμι

Η ενδεκάδα της Καϊράτ Αλμάτι: Αναρμπέκοφ, Ταμπάλοφ, Σιριμπόκοφ, Σορόκιν, Λουίς Μάτα, Γκέιζερ, Μπάλμπεκ, Μρίνσκι, Ρικαρντίνιο, Ζάρια, Εντμίλσον