Καϊράτ – Ολυμπιακός ανάλυση: Το «κομπιούτερ» Χρήστος Μουζακίτης και ο MVP Ζέλσον Μαρτίνς

Ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα της Καϊράτ Αλμάτι, επικρατώντας των Καζάκων με 1-0 και έμεινε ζωντανός στη μάχη της πρόκρισης στα πλέι οφ του Champions League. Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους νικητές ήταν ο Χρήστος Μουζακίτης και ο Ζέλσον Μαρτίνς.

Ο Ολυμπιακός κράτησε «ζωντανό» το όνειρο της εισόδου του στην πρώτη 24άδα της League Phase και της πρόκρισής του στα νοκ-άουτ του εφετινού Champions League, μετά την σπουδαία νίκη του επί της Καϊράτ Αλμάτι με 1-0 στην… παγωμένη «Astana Arena» για την έκτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Ζέλσον Μάρτινς «υπέγραψε» με ένα καταπληκτικό γκολ στο 73ο λεπτό την πρώτη νίκη των «ερυθρόλευκων» στη φετινή League Phase (και πρώτη εκτός έδρας στο Champions League μετά από 10 χρόνια), με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει και δύο δοκάρια και να χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, για να πετύχει μία πολύ πιο ευρεία νίκη.

Η ποδοσφαιριστή παράσταση του Χρήστου Μουζακίτη

To Golden Boy Web του 2025, το νέο μεγάλο διαμάντι του ελληνικού ποδοσφαίρου, δηλαδή ο Χρήστος Μουζακίτης, έδειξε την κλάση του και στο συνθετικό χλοοτάπητα.

Ο 19χρονος διεθνή Έλληνας άσος ξεδίπλωσε όλο το ποδοσφαιρικό του ταλέντο κόντρα στην Καϊράτ και απέδειξε γιατί θεωρείται ένας από τους καλύτερους ανερχόμενους μέσους της Ευρώπης

Οι επιδόσεις του Χρήστου Μουζακίτη σε άμυνα και επίθεση ήταν άκρως εντυπωσιακές, καθώς όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού πέρασε από τα “μαγικά πόδια” του.

Μία ματιά να ρίξει κανείς στα στατιστικά του, θα καταλάβει την τεράστια επιρροή που είχε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 74 ενέργειες με την μπάλα, πίσω μόνο από τον Ροντινέι που είχε 101 και τον Ζέλσον Μαρτίνς που είχε 80, ενώ είχε 13 ανακτήσεις κατοχής (!).

Παράλληλα, είχε 3/3 επιτυχημένες ντρίμπλες, ενώ δημιούργησε δύο τελικές για τους συμπαίκτες του, εκ των οποίων η μία ήταν η μεγάλη ευκαιρία του Μεχντί Ταρέμι.

Τα στατιστικά του Μουζακίτη

74 ενέργειες με την μπάλα

13 ανακτήσεις κατοχής

4/8 κερδισμένες μονομαχίες

46/58 πάσες

36/46 πάσες στο αντίπαλο μισό

3/3 ντρίμπλες

2 key passes

1 big chance created

Ο Χρήστος Μουζακίτης δουλεύει σκληρά και μέρα με τη μέρα αποδίδει ακόμα καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Ο νεαρός Έλληνας μέσος μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης και μόνο τυχαίες δεν είναι οι ματιές από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο MVP Ζέλσον Μαρτίνς

Ο Ζέλσον Μαρτίνς δεν θα μπορούσε να μην ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του Ολυμπιακού. Μαζί με τον Ροντινέι δημιούργησαν μία ασυναγώνιστη δεξιά πτέρυγα, παίρνοντας πάνω τους σχεδόν όλες τις επιθέσεις των Πειραιωτών.

Με τον Ποντένσε να έρχεται από τραυματισμό και να μην βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ο Πορτογάλος εξτρέμ πήρε πάνω του σχεδόν όλο το βάρος της επίθεσης του Ολυμπιακού, ταλαιπωρώντας αφάνταστα τους παίκτες της Καϊράτ, οι οποίοι δεν μπορούν να τον πιάσουν.

Στο παιχνίδι στην Αστάνα, ο Ζέλσον Μαρτίνς είχε και την ουσία, καθώς ήταν ο άνθρωπος που χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό με το γκολ του.

Στο 73’ από υπέροχη ενέργεια του Μουζακίτη και μπαλιά του Ταρέμι στο χώρο, ο Μάρτινς έφυγε από πλάγια θέση, «ζύγισε» τις επιλογές του και πλάσαρε από πολύ δύσκολη θέση, περνώντας την μπάλα απ’ το… μάτι της βελόνας για το 1-0 του Ολυμπιακού.

Πρόκειται για ένα υπέροχο γκολ από τον Πορτογάλο και ιδιαίτερα καθοριστικό για το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι των πρωταθλητών Ελλάδας, οι οποίοι έμειναν ζωντανοί στη μάχη της πρόκρισης στα νοκ άουτ του Champions League.

Στο χέρι του η πρόκριση

Ο Ολυμπιακός έφτασε τους πέντε βαθμούς στη διοργάνωση, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στη League Phase. Στις εναπομείνασες δύο αγωνιστικές, οι Πειραιώτες θα υποδεχθούν τη Λεβερκούζεν και θα αντιμετωπίσουν τον Άγιαξ στην Ολλανδία.

Με δύο νίκες, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος πανηγύρισε την πρώτη νίκη της προπονητικής καριέρας του σε επίπεδο Champions League, θα βρεθεί στην πρώτη 24άδα και θα δώσει συνέχεια στο ευρωπαϊκό ταξίδι της.