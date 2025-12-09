Συμβαίνει τώρα:
Καϊράτ – Ολυμπιακός: Η φανέλα που θα φορέσουν οι παίκτες των «ερυθρολεύκων» στο παιχνίδι του Champions League

Με την εκτός έδρας εμφάνιση οι Πειραιώτες στην Αστάνα
Ο Τσικίνιο με την εκτός έδρας εμφάνιση του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι (09/12/25, 17:30, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) για την 6η αγωνιστική του Champions League και οι Πειραιώτες ενημέρωσαν τους φίλους της ομάδας για τη φανέλα που θα φορέσουν στο παιχνίδι.

Με την εκτός έδρας εμφάνιση θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι του Champions League, όπου έχουν έναν και μοναδικό στόχο τη νίκη ενάντια στην Καϊράτ Αλμάτι.

 

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που θα αγωνιστούν με αυτήν την εμφάνιση στο Champions League οι Πειραιώτες. Η πρώτη ήταν στην ήττα από την Μπαρτσελόνα. Οι Πειραιώτες αυτή τη φορά επιβάλλεται να νικήσουν με τη λευκή τους εμφάνιση στη χιονισμένη Αστάνα.

