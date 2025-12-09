Αθλητικά

Καϊράτ – Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει το παιχνίδι του Champions League

Στην «παγωμένη» Αστάνα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση
Ορτέγκα
Ο Ορτέγκα με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι για την 6η αγωνιστική του Champions League με τους Πειραιώτες να ψάχνουν τη νίκη που θα τους κρατήσει ζωντανούς στη μάχη της πρόκρισης.

Το παιχνίδι Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός για το Champions League θα πραγματοποιηθεί στις 17:30, λόγω των καιρικών συνθηκών στην Αστάνα και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 1.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν 2 βαθμούς μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και καλούνται να φύγουν με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της ομάδας από το Καζακστάν με τη νίκη για να είναι μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Στο γήπεδο θα βρίσκονται 600 φίλαθλοι των Πειραιωτών, που θα βοηθήσουν τους παίκτες της ομάδας τους να πάρουν τη νίκη κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι.

Αθλητικά
