Καϊράτ – Ολυμπιακός: Ο Μουνουέρα ορίστηκε διαιτητής στο ματς του Champions League

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του τη μεθαυριανή (09.12.2025, 17:30, Newsit.gr) εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι, για την 6η αγωνιστική για τη league phase του Champions League και την Κυριακή (07.12.2025) η UEFA έκανε γνωστό τον διαιτητή που θα διευθύνει το ματς.

Ο Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει το κρίσιμο παιχνίδι της Τρίτης. Ο 43χρονος Ισπανός διαιτητής έχει βρεθεί άλλες δυο φορές σε ματς του Ολυμπιακού, στο παρελθόν.

Ο Μουνουέρα είχε διευθύνει το Ολυμπιακός – Βικτόρια Πλζεν 4-0 στις 30/7/2019 για τα προκριματικά του Champions League και στο Ολυμπιακός -Παναθηναϊκός 1-0 στις 5/2/2025, που ήταν επαναληπτικός προημιτελικός Κυπέλλου.

Βοηθοί του θα είναι οι Ραούλ Καμπανιέρο και Ινίγο Πριέτο, τέταρτος ο Χαβιέρ Αρμπερόλα Ρόχας, ενώ στο VAR θα είναι οι Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε και Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα.