Καλαμάτα – Ηρακλής: Στο ΟΑΚΑ o τελικός του Super Cup

Η Καλαμάτα και ο Ηρακλής θα συγκρουστούν στον τελικό του Super Cup, ο οποίος θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.

Καλαμάτα και Ηρακλής πανηγύρισαν την άνοδο στη Super League, κατακτώντας το πρωτάθλημα της Super League 2 σε Νότιο και Βόρειο όμιλο.

Οι δύο ομάδες θα δώσουν ένα τελευταίο παιχνίδι στη σεζόν που θα κρίνει τον υπερπρωταθλητή της Super League 2. Ο τελικός του Super Cup θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ το Σάββατο (28/3/2026) στις 18:30, με τη Μαύρη Θύελλα να είναι η τυπικά γηπεδούχος.

“Ο αγώναs SUPER CUP 2025-26 KAΛΑΜΑΤΑ – ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 στις 18:30 στο Ο.Α.Κ.Α.

Η ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ είναι τυπικά γηπεδούχος μετά από κλήρωση που διεξήχθη στα γραφεία της διοργανώτριας”, αναφέρει η ανακοίνωση.