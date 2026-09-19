Αθλητικά

Super League: Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής με το Άρης – Ηρακλής και τις εκτός έδρας «μάχες» των «μεγάλων»

Τελευταία αγωνιστική στη Super League πριν τη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων
Οι παίκτες του Άρη
Οι παίκτες του Άρη πανηγυρίζουν κόντρα στη Μαρκό (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
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Η ώρα για την 5η αγωνιστική της Super League έφθασε με τα Ατρόμητος – Κηφισιά και Άρης – Ηρακλής να ανοίγουν την… αυλαία σήμερα Σάββατο και το πρόγραμμα να περιλαμβάνει αύριο Κυριακή, πέντε ακόμη αναμετρήσεις.

Το τοπικό ντέρμπι του Άρη με τον Ηρακλή ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα, ενώ αύριο ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν δύσκολες εκτός έδρας δοκιμασίες, με τον ΟΦΗ να αγωνίζεται ξανά στην Κρήτη, μετά τον ευρωπαϊκό του θρίαμβο στο Europa League (2-0 τη γερμανική Χόφενχαϊμ).

Τα ματς των “μεγάλων” συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον για τη “μάχη” της κορυφής, με τον Παναθηναϊκό να έχει ήδη ξεφύγει στη βαθμολογία και να θέλει να πάει με το απόλυτο στη διακοπή του πρωταθλήματος, για τους αγώνες των εθνικών ομάδων.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

19:00 Ατρόμητος – Κηφισιά / Novasports 2HD
19:30 Άρης – Ηρακλής / Novasports Prime

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός / Novasports 2HD
18:00 Βόλος – ΑΕΚ / Magenta Sport 1 League
19:00 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης / Magenta Sport 2 League
19:30 Καλαμάτα – Παναθηναϊκός / Novasports Prime
21:00 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ / Magenta Sport 1 League

Η βαθμολογία της Super League

1. Παναθηναϊκός 12
2. ΠΑΟΚ 9
3. Παναιτωλικός 9
4. ΟΦΗ 9
5. ΑΕΚ 8
6. Ολυμπιακός 7
7. Άρης 6
8. Ηρακλής 5
9. Καλαμάτα 4
10. Ατρόμητος 2
11. Bόλος Elabet 2
12. Κηφισιά 2
13. Αστέρας Τρίπολης 1
14. Λεβαδειακός 1

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